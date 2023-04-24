"Непростая цель": в Воздушных силах прокомментировали заявления оккупантов об "атаке надводных дронов" в Севастополе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Спикер Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат, комментируя сообщения российских оккупантов об атаке "надводных беспилотников" в Севастополе в эфире телемарафона заявил, что подобные цели трудно сбивать, пишет УНН.
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"Вопрос больше к нашим собратьям из ВМС. Но, в конце концов, сейчас беспилотники есть везде, подводные, надводные, воздушные и так далее. Здесь не впервые применяется. Мы видели, как оккупанты уже пытались их уничтожать", - отметил Игнат.
При этом он заметил, что надводные дроны - это достаточно непростая цель.
"Обычные надводные беспилотники, которые движутся по водной поверхности - это довольно-таки непростая цель, которую трудно поразить. Поэтому все средства на сегодняшний день современного ведения боя с использованием БПЛА различных типов будут наращиваться и в дальнейшем", - сказал он.
При этом, по его словам, к сожалению, наращивание осуществляет и россия.
В свою очередь, спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, комментируя ночной взрыв в Севастополе, в эфире телемарафона отметила, что "хлопок" будет".
Напомним
Во временно оккупированном городе Севастополь ночью прогремели взрывы. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев сообщил, что черноморский флот рф "отражает атаку надводных беспилотников".