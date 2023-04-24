"Непроста ціль": у Повітряних силах прокоментували заяви окупантів про "атаку надводних дронів" у Севастополі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Речник Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат, коментуючи повідомлення російських окупантів про атаку надводних безпілотників" у Севастополі, в ефірі телемарафону заявив, що подібні цілі важко збивати, пише УНН.
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"Питання більше до наших побратимів з ВМС. Але, зрештою, зараз безпілотники є всюди, підводні, надводні, повітряні і так далі. Тут не вперше застосовується. Ми бачили, як окупанти уже намагалися їх знищувати", - зазначив Ігнат.
При цьому він зауважив, що надводні дрони - це досить непроста ціль.
"Звичайні надводні безпілотники, які рухаються по водній поверхні - це доволі-таки непроста ціль, яку важко вразити. Тому всі засоби на сьогоднішній день сучасного ведення бою з використаням БПЛА різних типів будуть нарощуватись і в подальшому", - сказав він.
При цьому, за його словами, на жаль, нарощувення здійснює і росія.
Своєю чергою, речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, коментуючи нічний вибух у Севастополі в ефірі телемарафону, зазначила, що "бавовна" буде".
Нагадаємо
У тимчасово окупованому місті Севастополь уночі пролунали вибухи. Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя михайло развожаєв повідомив, що чорноморський флот рф "відбиває атаку надводних безпілотників".