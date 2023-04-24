У Севастополі чутно вибухи: окупаційна "влада" говорить про "атаку надводних безпілотників"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В тимчасово окупованому місті Севастополь пролунали вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя михайло развожаєв, вночі 24 квітня повідомив, що Чорноморський флот рф відбиває атаку надводних безпілотників на місто. Про це він написа на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Наш флот зараз відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді. Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій", - написав развожаєв.
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Згодом развожаєв заявив, що було знищено нібито "один надводний дрон, а другий вибухнув сам".
Також так званий "губернатор" повідомив, що безпілотники знешкодили на зовнішньому рейді і жодні об'єкти у Севастополі не зазнали пошкоджень.