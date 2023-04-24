В Севастополе слышны взрывы: оккупационные "власти" говорят об "атаке надводных беспилотников"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Во временно оккупированном городе Севастополь прогремели взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев, ночью 24 апреля сообщил, что Черноморский флот рф отражает атаку надводных беспилотников на город. Об этом он написал на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняйте спокойствие", - написал развожаев.
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Впоследствии развожаев заявил, что был уничтожен якобы "один надводный дрон, а второй взорвался сам".
Также так называемый "губернатор" сообщил, что беспилотники обезвредили на внешнем рейде и никакие объекты в Севастополе не пострадали.