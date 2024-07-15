Непогода оставила без света 446 населенных пунктов в 6 областях
Киев • УНН
Из-за неблагоприятных погодных условий - дождь, гроза и порывы ветра - произошло обесточивание 446 населенных пунктов в 6 областях Украины, бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.
Из-за неблагоприятных погодных условий - дождь, гроза и порывы ветра - произошло обесточивание 446 населенных пунктов в 6 областях Украины, сообщили в ГСЧС в понедельник, пишет УНН.
Детали
По информации Укрэнерго, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза и порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 446 населенных пунктов в 6 областях (Львовская - 214, Тернопольская - 75, Черниговская - 52, Ровенская - 51, Житомирская - 49 и Киевская - 5).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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