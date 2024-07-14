В Украине из-за жары произошли пожары на энергообъектах - Минэнерго

Из-за сильной жары в Украине возникали пожары на энергетических объектах. Оба произошли на западе страны. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Из-за значительной жары в западном регионе возникали пожары на энергетических объектах. В течение всех суток применяются ограничения потребителей, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что из-за массированных российских обстрелов в энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши, сегодня планируется - из Польши и Словакии.

На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена.

В Украине держится жаркая погода, поэтому возможен рост потребления электроэнергии, в частности из-за активного использования кондиционеров.

В Минэнерго призвали всех потреблять электроэнергию экономно. Это дает возможность энергетикам удерживать энергосистему более стабильной. отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением. напоминаем, что главная причина ограничений электроэнергии - атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ

В Днепропетровской области из-за боевых действий отключалась воздушная линия электропередачи, что привело к обесточиванию подстанции и бытовых потребителей. Позже линию повторно отключили из-за пожара, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и промышленного предприятия, а также нарушению технологического процесса. Причины выясняются.

СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

Киевской области дважды отключалась высоковольтная воздушная линия. Причина - повреждение на участке, который проходит по территории беларуси (после 24.02.22 украинские энергетики не имеют доступа к ее обслуживанию).

В западном регионе отключалась высоковольтная воздушная линия из-за пожара, вызванного жарой. Пожар ликвидирован, после чего линия включена в работу.

Ночью отключилась высоковольтная подстанция. Это привело к обесточиванию воздушной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы. Из-за жары на территории подстанции возник пожар, который был ликвидирован.

В Черниговской области кратковременно отключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанции, бытовых потребителей и местной промышленности. Всех запитали.

На Житомирщине по технологическим причинам выключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию нескольких подстанций, бытовых потребителей, местной промышленности, а также объекта ВИЭ. Все потребители запитаны.

В Днепропетровской области из-за технологических нарушений отключалось оборудование на подстанции, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и водоканала. Все потребители запитаны.

Вечером на Житомирщине отключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию нескольких подстанций и бытовых потребителей. Все потребители запитаны по резервной схеме.

ОБЕСТОЧИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Из-за боевых действий и технарушений на утро остаются обесточенными 490 населенных пунктов. Энергетики запитали 4 264 потребителя, которые были обесточены в результате боевых действий.

ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 28 462 МВт*ч и максимальной мощностью 1445 МВт. Экспорта не происходит и не предвидится.

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