В Украине из-за жары произошли пожары на энергообъектах - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за экстремальной жары на энергетических объектах на западе Украины вспыхнули пожары, что привело к отключению электроэнергии и ограничениям для потребителей.
Из-за сильной жары в Украине возникали пожары на энергетических объектах. Оба произошли на западе страны. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Из-за значительной жары в западном регионе возникали пожары на энергетических объектах. В течение всех суток применяются ограничения потребителей,
Детали
Отмечается, что из-за массированных российских обстрелов в энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши, сегодня планируется - из Польши и Словакии.
На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена.
В Украине держится жаркая погода, поэтому возможен рост потребления электроэнергии, в частности из-за активного использования кондиционеров.
В Минэнерго призвали всех потреблять электроэнергию экономно. Это дает возможность энергетикам удерживать энергосистему более стабильной. отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением. напоминаем, что главная причина ограничений электроэнергии - атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ
В Днепропетровской области из-за боевых действий отключалась воздушная линия электропередачи, что привело к обесточиванию подстанции и бытовых потребителей. Позже линию повторно отключили из-за пожара, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и промышленного предприятия, а также нарушению технологического процесса. Причины выясняются.
СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ
Киевской области дважды отключалась высоковольтная воздушная линия. Причина - повреждение на участке, который проходит по территории беларуси (после 24.02.22 украинские энергетики не имеют доступа к ее обслуживанию).
В западном регионе отключалась высоковольтная воздушная линия из-за пожара, вызванного жарой. Пожар ликвидирован, после чего линия включена в работу.
Ночью отключилась высоковольтная подстанция. Это привело к обесточиванию воздушной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы. Из-за жары на территории подстанции возник пожар, который был ликвидирован.
В Черниговской области кратковременно отключалась воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанции, бытовых потребителей и местной промышленности. Всех запитали.
На Житомирщине по технологическим причинам выключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию нескольких подстанций, бытовых потребителей, местной промышленности, а также объекта ВИЭ. Все потребители запитаны.
В Днепропетровской области из-за технологических нарушений отключалось оборудование на подстанции, что привело к обесточиванию бытовых потребителей и водоканала. Все потребители запитаны.
Вечером на Житомирщине отключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию нескольких подстанций и бытовых потребителей. Все потребители запитаны по резервной схеме.
ОБЕСТОЧИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Из-за боевых действий и технарушений на утро остаются обесточенными 490 населенных пунктов. Энергетики запитали 4 264 потребителя, которые были обесточены в результате боевых действий.
ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 28 462 МВт*ч и максимальной мощностью 1445 МВт. Экспорта не происходит и не предвидится.
Как используются светло-серые слоты в графиках отключений: в Yasno объяснили10 июля 2024, 18:38 • 29918 просмотров