Использование светло-серых слотов в графиках отключения света зависит от объемов ограничений. Сейчас Укрэнерго определяет ограничения в группах/очередях. Когда они рассчитывают объемы потребления на следующий день, то определяют, сколько групп/очередей должно быть отключено на конкретный момент времени, чтобы сбалансировать систему. Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

"Все, кто реально хотел, уже давно и понимали, что происходит в энергосистеме. Начиная с генерации и заканчивая графиками. Однако повторение - это залог знания, поэтому хочу пройтись по теории еще раз. Сегодня, о светло-серых зонах. Мы знаем, что в графике есть темно-серые слоты (электроснабжения нет), светло-серые слоты (возможны отключения и белые слоты (снабжение есть). Также мы знаем, что в каждой следующей паре групп (или очередей, как говорит Укрэнерго) графики одинаковые. То есть 1 и 2 - одинаковые, 3 и 4 - одинаковые, 5 и 6 - одинаковые", - написал Коваленко.

Коваленко также объяснил почему и как используются светло-серые слоты.

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"Это зависит от объемов ограничений. Сейчас Укрэнерго определяет ограничения в группах/очередях. Когда они рассчитывают объемы потребления на следующий день, то определяют, сколько групп/очередей должно быть отключено на конкретный момент времени, чтобы сбалансировать систему. Если говорят, что нужно отключить 1-2 группы/очереди, то это означает, что отключение будет происходить в пределах темно-серых слотов на конкретный момент времени. То есть, например, если в среду с 18:00 нужно ограничить потребление на две очереди, то по графикам - это отключение 3 и 4 группы", - пояснил Коваленко.

По его словам, если нужно отключить 3-4 группы/очереди, то к темно-серым слотам добавляются еще и светло-серые.

"Например, если в среду с 19 часов нужно отключить 4 группы/очереди, то без света будут 3 и 4 группы (темно-серые зоны) и 1-2 группы (светло-серые зоны).

Об отключении 5-6 очередей/групп писать не буду. Важно также понимать и то, что поскольку у нас график "шахматный", а групп - 6, цикл его работы - три дня, а также неделя. Это влияет на равномерность и справедливость отключений. То есть для того, чтобы сравнить, равномерно ли отключалась первая и вторая группы, нужно суммировать, на сколько часов за три дня или за неделю отключали первую группу, а на сколько - вторую. Сравнивать объемы отключений групп в течение одного дня - не совсем корректно", - рассказал Коваленко.

Также он отметил, что на равномерность влияет и то, меняет ли Укрэнерго количество очередей для отключения в течение дня.

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