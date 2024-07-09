Хотя ситуация в энергетике сложная, но после 20 июля ситуация с отключением электроэнергии будет лучше. Об этом заявил премьер министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, пишет УНН.

Ситуация остается чрезвычайно сложной. Из-за последствий тотальных вражеских обстрелов и жары почасовые отключения продолжаются и дальше. В то же время в двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации - говорит Шмыгаль

Он рассказал, что ремонтные работы на некоторых объектах генерации завершаются, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не такими длительными.

Напомним

Благодаря аварийным энергопоставкам электроэнергии из ЕС объем ограничений света в Украине в вечерние часы будет уменьшен.

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