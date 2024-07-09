Киев • УНН
Ожидается, что после 20 июля ситуация с отключениями электроэнергии в Украине улучшится благодаря завершению ремонтов на некоторых объектах генерации и аварийным поставкам электроэнергии из ЕС.
Хотя ситуация в энергетике сложная, но после 20 июля ситуация с отключением электроэнергии будет лучше. Об этом заявил премьер министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, пишет УНН.
Ситуация остается чрезвычайно сложной. Из-за последствий тотальных вражеских обстрелов и жары почасовые отключения продолжаются и дальше. В то же время в двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации
Он рассказал, что ремонтные работы на некоторых объектах генерации завершаются, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не такими длительными.
Напомним
Благодаря аварийным энергопоставкам электроэнергии из ЕС объем ограничений света в Украине в вечерние часы будет уменьшен.
Украина ведет переговоры с европейскими партнерами об увеличении импорта электроэнергии - Зеленский5 июля 2024, 16:51 • 69346 просмотров