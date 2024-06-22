В Волынской области бушевала непогода - шквальный ветер повалил деревья, а из-за попадания молнии в Луцке вспыхнул дом, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, во второй половине дня на территории Волынской области прошли грозы, сопровождавшиеся порывами ветра и обильными осадками.

В частности на улице Ковельской во Владимире, вблизи села васильки на Ковельщине и возле села Борочичи Луцкого района шквальный ветер повалил деревья на проезжие части автодорог.

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Спасатели раскряжевали их и устранили на обочину, чтобы восстановить движение транспорта.

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Кроме того, на улице Львовской в Луцке, предположительно, из-за попадания грозового разряда в кровлю частного жилого дома произошел пожар. Спасатели оперативно ликвидировали горение, охватившее несколько квадратов кровли, и спасли дом от уничтожения.

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