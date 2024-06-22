72 населенных пункта Ровенской области обесточены полностью и 7 частично в результате сегодняшней непогоды по состоянию на 18:00. Пострадали Дубенский, Ровенский и Варашский районы.
В Ровенской области из-за непогоды обесточены более 70 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, передает УНН.
"72 населенных пункта Ровенщины обесточены полностью и 7 частично в результате сегодняшней непогоды по состоянию на 18:00. Пострадали Дубенский, Ровенский и Варашский районы", - сообщил Коваль.
По его словам, больше всего обесточиваний - 39 в бывшем Млиновском районе.
"В эти минуты энергетики работают над восстановлением света. Нахожусь на постоянной связи с ними. Призываю, не пренебрегать правилами безопасности, не подходить к линиям электропередач и не пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение", - резюмировал глава ОВА.
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