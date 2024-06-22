Через негоду на Рівненщині знеструмлено понад 70 населених пунктів
Київ • УНН
72 населені пункти Рівненщини знеструмлені повністю і 7 частково внаслідок сьогоднішньої негоди станом на 18:00. Постраждали Дубенський, Рівненський та Вараський райони.
У Рівненській області через негоду знеструмлено понад 70 населених пунктів. Про це повдіомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає УНН.
"72 населені пункти Рівненщини знеструмлені повністю і 7 частково внаслідок сьогоднішньої негоди станом на 18:00. Постраждали Дубенський, Рівненський та Вараський райони", - повдіомив Коваль.
За його словами, найбільше знеструмлень - 39 у колишньому Млинівському районі.
"У ці хвилини енергетики працюють над відновленням світла. Перебуваю на постійному зв'язку з ними. Закликаю, не нехтувати правилами безпеки, не підходити до ліній електропередач та не намагатися самостійно відновити електропостачання", - резюмував голова ОВА.
Повалено близько 100 дерев, пошкоджено до 10 дахів: Садовий про наслідки потужної грози у Львові22.06.24, 18:35 • 19920 переглядiв