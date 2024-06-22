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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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T-72

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Через негоду на Рівненщині знеструмлено понад 70 населених пунктів

Київ • УНН

 • 21197 перегляди

72 населені пункти Рівненщини знеструмлені повністю і 7 частково внаслідок сьогоднішньої негоди станом на 18:00. Постраждали Дубенський, Рівненський та Вараський райони.

Через негоду на Рівненщині знеструмлено понад 70 населених пунктів

У Рівненській області через негоду знеструмлено понад 70 населених пунктів. Про це повдіомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає УНН.

"72 населені пункти Рівненщини знеструмлені повністю і 7 частково внаслідок сьогоднішньої негоди станом на 18:00. Постраждали Дубенський, Рівненський та Вараський райони", - повдіомив Коваль.

За його словами, найбільше знеструмлень - 39 у колишньому Млинівському районі.

"У ці хвилини енергетики працюють над відновленням світла. Перебуваю на постійному зв'язку з ними. Закликаю, не нехтувати правилами безпеки, не підходити до ліній електропередач та не намагатися самостійно відновити електропостачання", - резюмував голова ОВА.

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