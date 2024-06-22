Негода на Волині: у Володимирі вітер повалив дерева, а у Луцьку блискавка вдарила у будинок
Київ • УНН
У Волинській області шквалистий вітер повалив дерева, а удар блискавки викликав пожежу в житловому будинку в Луцьку.
У Волинській області вирувала негода - шквальний вітер повалив дерева, а через влучання блискавки у Луцьку спалахнув будинок, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, у другій половині дня на території Волинської області пройшли грози, що супроводжувалися поривами вітру й рясними опадами.
Зокрема на вулиці Ковельській у Володимирі, поблизу села Волошки на Ковельщині та біля села Борочичі Луцького району шквальний вітер повалив дерева на проїжджі частини автодоріг.
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Рятувальники розкряжували їх та усунули на узбіччя, щоб відновити рух транспорту.
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Крім того, на вулиці Львівській у Луцьку, імовірно, через влучення грозового розряду в покрівлю приватного житлового будинку сталася пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували горіння, що охопило декілька квадратів покрівлі, й врятували будинок від знищення.
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