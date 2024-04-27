Неожиданный вираж: над Одесской областью два вражеских дрона уничтожили с помощью легкомоторной авиации

В небе над Одесской областью сегодня с применением легкомоторной авиации, во взаимодействии с Силами обороны Юга было уничтожено два разведывательных дрона россиян. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Сегодня, 27.04.24, в небе над Одесской областью с применением легкомоторной авиации, во взаимодействии с Силами обороны Юга Украины уничтожено два разведывательных дрона россиян. Неожиданный вираж для вражеских дронов, однако действенный - говорится в сообщении.

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В соцсетях сообщают, что вражеские дроны уничтожили с помощью Як-52.

"Учебно-тренировочный Як-52 с пулеметом сбивает вражеский Орлан-10 в небе над Одессой. Супер идея для противодействия разведывательным БпЛА противника в глубоком тылу", - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские Силы ПВО в ночь на субботу, 27 апреля, уничтожили 21 ракету россиян из 34-х запущенных.