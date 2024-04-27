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Неочікуваний віраж: над Одещиною два ворожі дрони знищили за допомогою легкомоторної авіації

Неочікуваний віраж: над Одещиною два ворожі дрони знищили за допомогою легкомоторної авіації

Київ • УНН

 • 30654 перегляди

Сьогодні у небі над Одеською областю легкою авіацією у взаємодії з Південним командуванням Повітряних Сил Збройних Сил України було знищено два російські розвідувальні безпілотники.

У небі над Одещиною сьогодні із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня було знищено два розвідувальних дрони росіян. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони півдня України.

Сьогодні, 27.04.24, у небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня України знищено два розвідувальних дрони росіян. Неочікуваний віраж для ворожих дронів, проте дієвий 

- йдеться в повідомленні.

Додамо

У соцмережах повідомляють, що ворожі дрони знищили за допомогою Як-52.

"Навчально-тренувальний Як-52 з кулеметом збиває ворожий Орлан-10 у небі над Одесою. Супер ідея для протидії розвідувальним БпЛА противника у глибокому тилу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українські Сили ППО у ніч на суботу, 27 квітня, знищили 21 ракету росіян із 34-х запущених. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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