Неочікуваний віраж: над Одещиною два ворожі дрони знищили за допомогою легкомоторної авіації
Київ • УНН
Сьогодні у небі над Одеською областю легкою авіацією у взаємодії з Південним командуванням Повітряних Сил Збройних Сил України було знищено два російські розвідувальні безпілотники.
У небі над Одещиною сьогодні із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня було знищено два розвідувальних дрони росіян. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сили оборони півдня України.
Сьогодні, 27.04.24, у небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня України знищено два розвідувальних дрони росіян. Неочікуваний віраж для ворожих дронів, проте дієвий
Додамо
У соцмережах повідомляють, що ворожі дрони знищили за допомогою Як-52.
"Навчально-тренувальний Як-52 з кулеметом збиває ворожий Орлан-10 у небі над Одесою. Супер ідея для протидії розвідувальним БпЛА противника у глибокому тилу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Українські Сили ППО у ніч на суботу, 27 квітня, знищили 21 ракету росіян із 34-х запущених.