Немчинов назвал районы и города, которые перейдут в "желтую" и "оранжевую" зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. К "оранжевой" зоне уже скоро будут отнесены два района Волынской области, один город и три района Закарпатской области и два района Одесской области. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.
Так, Немчинов сообщил, что к "оранжевой" зоне будут отнесены:
• Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
• город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
• Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
• города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Роздол, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Бугский Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменно-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;
• Николаевский и Саратский районы Одесской области;
• город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;
• город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;
• город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.
Также, по его словам, к "желтой" зоне будут отнесены:
• Киев;
• города Льцук, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;
• город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
• город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
• города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородский, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;
• города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
• города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;
• город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;
• Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Добавим, Немчинов также уточнил, что новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00:00 17 августа. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Как сообщал УНН, правительство утвердило новые подходы к определению карантинных зон. Отныне это будет происходить по трем показателям, один из которых - количество больных в административно-территориальных единицах.