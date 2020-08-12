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Уряд затвердив нові підходи до визначення карантинних зон

Уряд затвердив нові підходи до визначення карантинних зон

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Уряд затвердив нові підходи до визначення карантинних зон, відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Ми бачимо, що останні два тижні ми дуже швидко перейшли поріг тисячі захворівших за добу. І сьогодні ця кількість збільшується, вже більше 1,5 тисячі на добу ми фіксуємо кожного дня. Зростає кількість людей, які госпіталізуються", – сказав Степанов.

За його словами, треба вдосконалювати механізми, які запроваджені у державі щодо карантину. Наразі карантин в Україні тримає баланс між життям і боротьбою з коронавірусом.

"Раніше ми рівень загрози визначали за 4 показниками – кількість ліжок, кількість випадків, кількість тестувань та динаміка зростання кількості випадків. Математично ці показники рахувалися. Ми об’єднали два показники і зараз все буде визначатися по трьох показниках – заповненість ліжок як була так і залишилася, рівень тестувань - теж важливий показник. Третій показник, який ми ввели замість двох - це кількість захворюваних в адміністративно-територіальних одиницях, які рахуються на 100 тис. населення", - додав Степанов.

За його словами, середня кількість тестувань методом ПЛР та методом ІФА повинна становити не менше ніж 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

"Показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності, що становить 40 виявлених випадків за 14 днів на 100 тис. населення", - сказав Степанов.

Також він додав, що якщо рівень завантаженості ліжок у медзакладах по всьому регіону 5 днів поспіль становить 50% і більше заповнюваності, то на території цього регіону встановлюється помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки. Якщо більше 75% - тоді червоний рівень на території всієї області.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 12 серпня зафіксовано вже понад 84,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків зросла у порівнянні з попереднім днем.

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