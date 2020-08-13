Немчінов назвав райони та міста, які перейдуть у "жовту" та "помаранчеву" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. До "помаранчевої" зони вже скоро буде віднесено два райони Волинської області, одне місто та три райони Закарпатської області й два райони Одеської області. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Так, Немчінов повідомив, що до "помаранчевої" зони буде віднесено:
• Луцький та Любешівський райони Волинської області;
• місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
• міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;
• міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Бузький, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'яно-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
• Миколаївський та Саратський райони Одеської області;
• місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;
• місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;
• місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.
Також, за його словами, до "жовтої" зони буде віднесено:
• місто Київ;
• міста Льцук, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;
• місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
• місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
• міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;
• міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
• міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;
• місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;
• Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
Додамо, Немчінов також уточнив, що нове епідемічне зонування почне діяти з 00:00 17 серпня. Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Як повідомляв УНН, уряд затвердив нові підходи до визначення карантинних зон. Відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях.