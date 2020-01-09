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Нелегальная миграция в страны ЕС снизилась до уровня 2013 года

Нелегальная миграция в страны ЕС снизилась до уровня 2013 года

Киев  •  УНН

 • 11758 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Нелегальный поток мигрантов в страны Европейского союза снизился до уровня 2013 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.

"Количество нелегальных пересечений границы, обнаруженных на внешних границах Европейского Союза, в прошлом году упала до самого низкого уровня с 2013 года из-за уменьшения количества людей, которые добрались до европейских берегов через центральные и западные средиземноморские маршруты", - говорится в сообщении.

Так, предварительные данные за прошлый год, собранные Frontex, показали снижение уровня незаконных пересечений границы на 6% - чуть более 139 тысяч. Это на 92% ниже рекордного количества, установленного в 2015 году.

Количество нелегальных мигрантов, пересекающих центральное Средиземноморья, уменьшилась на 41% - примерно 14 тысяч человек. Среди них больше всего граждан Туниса и Судана.

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Общее количество нелегальных мигрантов, выявленных в западном Средиземноморье, снизилось примерно на 58% - до 24 тысяч человек, наибольший процент из них составляют марокканцы и алжирцы.

Отмечается, что несмотря на общую тенденцию к снижению нелегальной миграции, в восточном Средиземноморье наблюдалось растущее миграционное давление, достигшее своего пика в сентябре, а затем начал падать в соответствии с сезонными тенденциями. За весь 2019 год на этом маршруте было выявлено более 82 тысячи нелегальных мигрантов, что примерно на 46% больше, чем в предыдущем году.

В агентстве утверждают, что на греко-албанской границе произошло увеличение случаев нелегальной миграции. Во второй половине 2019 года было зарегистрировано значительное количество попыток пересечения границы ЕС с Сербией.

На восточном Средиземноморском маршруте и связанном с ним маршруте - Западными Балканами, более половины всех зарегистрированных нелегальных мигрантов составили граждане Афганистана и Сирии.

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В целом афганцы составили почти четверть всех прибывших нелегальных мигрантов в 2019 году. Их количество выросло почти втрое (+ 167%) по сравнению с предыдущим годом. Примерно четыре из пяти были зарегистрированы на восточном Средиземноморском маршруте, а почти все остальные - на западных Балканах.

Последние данные также свидетельствуют об увеличении числа женщин среди вновь прибывших мигрантов в 2019 году. За первые десять месяцев прошлого года, около 23% мигрантов составляли женщины по сравнению с 19% в 2018 году.

Также за январь-октябрь, страны ЕС насчитывали примерно 14,6 тысяч детей-мигрантов, которые младше 14 лет. Это почти на тысячу больше, чем за весь 2018 год.

Как ранее сообщалось в УНН, в мире насчитывается около 272 млн мигрантов.

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