Нелегальна міграція до країн ЄС знизилася до рівня 2013 року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Нелегальний потік мігрантів в країни Європейського союзу знизився до рівня 2013 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex.
"Кількість нелегальних перетинів кордону, виявлених на зовнішніх кордонах Європейського Союзу, минулого року впала до найнижчого рівня з 2013 року через зменшення кількості людей, що дісталися до європейських берегів через центральні та західні середземноморські маршрути", - йдеться у повідомленні.
Так, попередні дані за минулий рік, зібрані Frontex, показали зниження рівня незаконних перетинів кордону на 6% - трохи більше 139 тисяч. Це на 92% нижче рекордної кількості, встановленої у 2015 році.
Кількість нелегальних мігрантів, що перетинають центральне Середземномор'я, зменшилася на 41% - приблизно 14 тисяч осіб. Серед них найбільше громадян Тунісу та Судану.
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Загальна кількість нелегальних мігрантів, виявлених у західному Середземномор'ї, знизилася приблизно на 58% - до 24 тисяч осіб, найбільший відсоток з них становлять марокканці та алжирці.
Зазначається, що не зважаючи на загальну тенденцію до зниження нелегальної міграції, в східному Середземномор'ї спостерігався зростаючий міграційний тиск, що досяг свого піку у вересні, а потім почав спадати відповідно до сезонних тенденцій. За весь 2019 рік на цьому маршруті було виявлено понад 82 тисячі нелегальних мігрантів, що приблизно на 46% більше, ніж у попередньому році.
В агентстві стверджують, що на грецько-албанському кордоні відбулося збільшення випадків нелегальної міграції. У другій половині 2019 року було зареєстровано значну кількість спроб перетину кордону ЄС із Сербією.
На східному Середземноморському маршруті та пов'язаному із ним маршруті - Західними Балканами, понад половину всіх зареєстрованих нелегальних мігрантів склали громадяни Афганістану та Сирії.
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В цілому афганці склали майже чверть усіх прибулих нелегальних мігрантів у 2019 році. Їхня кількість зросла майже втричі (+167%) порівняно із попереднім роком. Приблизно чотири з п'яти були зареєстровані на східному Середземноморському маршруті, а майже всі інші - на західних Балканах.
Останні дані також свідчать, про збільшення числа жінок серед новоприбулих мігрантів у 2019 році. За перші десять місяців минулого року, близько 23% мігрантів становили жінки порівняно з 19% у 2018 році.
Також за січень-жовтень, країни ЄС нараховували приблизно 14, 6 тисяч дітей-мігрантів, які молодші 14 років. Це майже на тисячу більше, ніж за весь 2018 рік.
Як раніше повідомлялося в УНН, у світі налічується близько 272 млн мігрантів.