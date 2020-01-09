Нелегальна міграція до країн ЄС знизилася до рівня 2013 року

"Кількість нелегальних перетинів кордону, виявлених на зовнішніх кордонах Європейського Союзу, минулого року впала до найнижчого рівня з 2013 року через зменшення кількості людей, що дісталися до європейських берегів через центральні та західні середземноморські маршрути", - йдеться у повідомленні.

Так, попередні дані за минулий рік, зібрані Frontex, показали зниження рівня незаконних перетинів кордону на 6% - трохи більше 139 тисяч. Це на 92% нижче рекордної кількості, встановленої у 2015 році.

Кількість нелегальних мігрантів, що перетинають центральне Середземномор'я, зменшилася на 41% - приблизно 14 тисяч осіб. Серед них найбільше громадян Тунісу та Судану.

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Загальна кількість нелегальних мігрантів, виявлених у західному Середземномор'ї, знизилася приблизно на 58% - до 24 тисяч осіб, найбільший відсоток з них становлять марокканці та алжирці.

Зазначається, що не зважаючи на загальну тенденцію до зниження нелегальної міграції, в східному Середземномор'ї спостерігався зростаючий міграційний тиск, що досяг свого піку у вересні, а потім почав спадати відповідно до сезонних тенденцій. За весь 2019 рік на цьому маршруті було виявлено понад 82 тисячі нелегальних мігрантів, що приблизно на 46% більше, ніж у попередньому році.

В агентстві стверджують, що на грецько-албанському кордоні відбулося збільшення випадків нелегальної міграції. У другій половині 2019 року було зареєстровано значну кількість спроб перетину кордону ЄС із Сербією.

На східному Середземноморському маршруті та пов'язаному із ним маршруті - Західними Балканами, понад половину всіх зареєстрованих нелегальних мігрантів склали громадяни Афганістану та Сирії.

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В цілому афганці склали майже чверть усіх прибулих нелегальних мігрантів у 2019 році. Їхня кількість зросла майже втричі (+167%) порівняно із попереднім роком. Приблизно чотири з п'яти були зареєстровані на східному Середземноморському маршруті, а майже всі інші - на західних Балканах.

Останні дані також свідчать, про збільшення числа жінок серед новоприбулих мігрантів у 2019 році. За перші десять місяців минулого року, близько 23% мігрантів становили жінки порівняно з 19% у 2018 році.

Також за січень-жовтень, країни ЄС нараховували приблизно 14, 6 тисяч дітей-мігрантів, які молодші 14 років. Це майже на тисячу більше, ніж за весь 2018 рік.

Як раніше повідомлялося в УНН, у світі налічується близько 272 млн мігрантів.