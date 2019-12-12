На Закарпатті депутат незаконно переправляв нелегальних мігрантів до ЄС

ukru
12:30 • 13971 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 105981 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 104830 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 120679 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 120417 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 125944 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170712 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268358 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262157 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255301 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2 м/с
24 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 105699 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 107634 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 55864 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 30343 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 69030 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 105982 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 120680 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 120417 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 107634 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 121474 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 21048 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 55864 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105125 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 67074 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 150121 перегляди
Актуальне
На Закарпатті депутат незаконно переправляв нелегальних мігрантів до ЄС

На Закарпатті депутат незаконно переправляв нелегальних мігрантів до ЄС

Київ • УНН

 • 15984 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Закарпатській області поліція затримала злочинну групу, яка переправляла нелегальних мігрантів до Європейського Союзу. Лідером угруповання виявився депутат селищної ради. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"Працівники обласного управління стратегічних розслідувань та Ужгородської місцевої прокуратури затримали організатора та двох членів групи, а також звільнили чотирьох заручників, у тому числі двох малолітніх дітей, яких ті незаконно утримували. Лідером угруповання виявився депутат селищної ради", - йдеться у повідомленні.

Так, під час документування злочинної діяльності угруповання правоохоронці встановили, що до складу входить троє громадян.

"Усі вони - місцеві мешканці, а організатором виявився депутат однієї із селищних рад. Учасники ОЗГ організували канал незаконного переправлення нелегальних мігрантів через держаний кордон України до країн Європейського союзу, зокрема до Словаччини та Угорщини", - зазначається у повідомленні.

Таким чином, завдяки проведеним заходам, оперативникам вдалося встановити не лише місце знаходження членів угруповання, а й родину, яку вони незаконно утримували. Серед "заручників" були і двоє їх малолітніх дітей.

"Фігуранти повинні були найближчим часом переправити громадян Таджикистану до іншої країни. У зв’язку з тим, що у цих осіб не вистачало коштів на "трансфер", їх силою відвезли до підвального приміщення. При цьому відібрали гроші – 7 тисяч доларів, документи, одяг та мобільні телефони", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що одному із заручників вдалося втекти та звернутися по допомогу до поліцейських. На момент його звернення вже готувалася спецоперація для затримання учасників злочинної групи та визволення людей.

"Вчора, 11 грудня, оперативники Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно з прокурорами Ужгородської місцевої прокуратури за участю спецпризначенців КОРД та роти особливого призначення поліції затримали всіх фігурантів", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, наразі організатору та членам ОЗГ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Одесі взяли під варту чоловіка, що нелегально переправляв турків до ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.83
Brent
$71.68
Bitcoin
$83,948.00
S&P 500
$5,620.03
Газ TTF
$43.14
Золото
$3,010.70
Ethereum
$1,952.89