На Закарпатті депутат незаконно переправляв нелегальних мігрантів до ЄС

"Працівники обласного управління стратегічних розслідувань та Ужгородської місцевої прокуратури затримали організатора та двох членів групи, а також звільнили чотирьох заручників, у тому числі двох малолітніх дітей, яких ті незаконно утримували. Лідером угруповання виявився депутат селищної ради", - йдеться у повідомленні.

Так, під час документування злочинної діяльності угруповання правоохоронці встановили, що до складу входить троє громадян.

"Усі вони - місцеві мешканці, а організатором виявився депутат однієї із селищних рад. Учасники ОЗГ організували канал незаконного переправлення нелегальних мігрантів через держаний кордон України до країн Європейського союзу, зокрема до Словаччини та Угорщини", - зазначається у повідомленні.

Таким чином, завдяки проведеним заходам, оперативникам вдалося встановити не лише місце знаходження членів угруповання, а й родину, яку вони незаконно утримували. Серед "заручників" були і двоє їх малолітніх дітей.

"Фігуранти повинні були найближчим часом переправити громадян Таджикистану до іншої країни. У зв’язку з тим, що у цих осіб не вистачало коштів на "трансфер", їх силою відвезли до підвального приміщення. При цьому відібрали гроші – 7 тисяч доларів, документи, одяг та мобільні телефони", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що одному із заручників вдалося втекти та звернутися по допомогу до поліцейських. На момент його звернення вже готувалася спецоперація для затримання учасників злочинної групи та визволення людей.

"Вчора, 11 грудня, оперативники Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно з прокурорами Ужгородської місцевої прокуратури за участю спецпризначенців КОРД та роти особливого призначення поліції затримали всіх фігурантів", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, наразі організатору та членам ОЗГ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Одесі взяли під варту чоловіка, що нелегально переправляв турків до ЄС.