На Закарпатье депутат незаконно переправлял нелегальных мигрантов в ЕС

"Работники областного управления стратегических расследований и Ужгородской местной прокуратуры задержали организатора и двух членов группы, а также освободили четырех заложников, в том числе двух малолетних детей, которых те незаконно удерживали. Лидером группировки оказался депутат поселкового совета", - говорится в сообщении.

Так, во время документирования преступной деятельности группировки правоохранители установили, что в состав входит трое граждан.

"Все они - местные жители, а организатором оказался депутат одного из поселковых советов. Участники ОПГ организовали канал незаконной переправки нелегальных мигрантов через государственную границу Украины в страны Европейского союза, в частности в Словакию и Венгрию", - отмечается в сообщении.

Таким образом, благодаря проведенным мероприятиям, оперативникам удалось установить не только место нахождения членов группировки, но и семью, которую они незаконно удерживали. Среди "заложников" были и двое их малолетних детей.

"Фигуранты должны были в ближайшее время переправить граждан Таджикистана в другую страну. В связи с тем, что у этих лиц не хватало средств на "трансфер", их силой отвезли в подвальное помещение. При этом отобрали деньги - 7000 долларов, документы, одежду и мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Сообщается, что одному из заложников удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. На момент его обращения уже готовилась спецоперация по задержанию участников преступной группы и освобождению людей.

"Вчера, 11 декабря, оперативники Управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции совместно с прокурорами Ужгородской местной прокуратуры с участием спецназа КОРД и роты особого назначения полиции задержали всех фигурантов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сейчас организатору и членам ОПГ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одессе взяли под стражу мужчину, который нелегально переправлял турок в ЕС.