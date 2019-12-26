Кількість незаконних перетинів кордонів ЄС суттєво зменшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У 2019 році кількість незаконних перетинів зовнішніх кордонів Євросоюзу порівняно з минулим роком скоротиться приблизно на десять відсотків. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Welt заявив директор Агентства із охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex Фабріс Леггері, передає УНН.
За даними Frontex, на кінець листопада було зафіксовано понад 124 тисячі незаконних перетинів кордонів, у 2018-му ця цифра за підсумками всього року становила близько 150 тисяч. Показник цього року майже в десять разів менший, ніж у 2015 році, коли було зареєстровано рекордні 1,2 мільйона незаконних перетинів кордонів ЄС.
“Цифри наразі нижчі, однак міграційний тиск на Європу залишається величезним. Окрім того, роботи нам додавала велика кількість мігрантів, які приїхали до ЄС за останні роки”, — сказав Леггері.
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Відносно багато мігрантів пересуваються всередині Шенгенської зони, додав очільник Frontex. Вони подають запити на отримання притулку в декількох країнах, що суперечить правилам ЄС. Окрім того, не всіх мігрантів реєструють одразу після прибуття до Євросоюзу. “Багато хто користується шансом та переїжджає далі у бажану країну”, — зазначив Леггері. При цьому Дублінські угоди визначають, що за шукача притулку відповідальна та країна-член ЄС, на території якої мігрант вперше опинився в Євросоюзі.
Нагадаємо, аудитори вказали на проблеми з обліком нелегальних мігрантів в Україні.