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Количество незаконных пересечений границ ЕС существенно уменьшилось

Количество незаконных пересечений границ ЕС существенно уменьшилось

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. В 2019 году количество незаконных пересечений внешних границ Евросоюза по сравнению с прошлым годом сократится примерно на десять процентов. Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявил директор Агентства по охране внешних границ ЕС Frontex Фабрис Леггери, передает УНН.

По данным Frontex, на конец ноября было зафиксировано более 124 тысяч незаконных пересечений границ, в 2018-м эта цифра по итогам всего года составляла около 150 тысяч. Показатель этого года почти в десять раз меньше, чем в 2015 году, когда было зарегистрировано рекордные 1,2 миллиона незаконных пересечений границ ЕС.

“Цифры пока ниже, однако миграционное давление на Европу остается огромным. Кроме того, работы нам добавляла большое количество мигрантов, которые приехали в ЕС за последние годы”, — сказал Леггери.

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Относительно много мигрантов передвигаются внутри Шенгенской зоны, добавил глава Frontex. Они подают запросы на получение убежища в нескольких странах, что противоречит правилам ЕС. Кроме того, не всех мигрантов регистрируют сразу по прибытии в Евросоюз. “Многие пользуются шансом и переезжают дальше в желаемую страну”, — отметил Леггери. При этом Дублинские соглашения определяют, что за искателя убежища ответственная страна-член ЕС, на территории которой мигрант впервые оказался в Евросоюзе.

Напомним, аудиторы указали на проблемы с учетом нелегальных мигрантов в Украине.

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