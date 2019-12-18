У світі налічується близько 272 млн мігрантів - ООН

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні, 18 грудня, у світі відзначають Міжнародний день мігранта. За даними ООН, у 2019 році кількість міжнародних мігрантів у світі досягла орієнтовної позначки у 272 мільйони людей. Про це повідомляє УНН із посланням на Державну міграційну службу України.