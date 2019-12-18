У світі налічується близько 272 млн мігрантів - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні, 18 грудня, у світі відзначають Міжнародний день мігранта. За даними ООН, у 2019 році кількість міжнародних мігрантів у світі досягла орієнтовної позначки у 272 мільйони людей. Про це повідомляє УНН із посланням на Державну міграційну службу України.
"З року в рік кількість мігрантів невпинно зростає. За даними ООН, у 2019 році кількість міжнародних мігрантів у світі досягла орієнтовної позначки у 272 мільйони людей. При цьому, кожен сьомий мігрант у світі – молодший від 20 років, а троє з чотирьох – працездатного віку (20-64 роки)", - повідомляють у міграційній службі.
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Так, станом на грудень поточного року, в Україні постійно проживає понад 284 тисячі іноземців, ще понад 128 тисяч перебувають тут тимчасово. Серед найпоширеніших причин їх тимчасового перебування в Україні – робота та навчання в українських ВНЗ.
Зазначається, що міграційна служба України продовжує оформляти для іноземців та осіб без громадянства біометричні посвідки на тимчасове та постійне проживання у вигляді пластикових карток. Водночас, ДМС поступово збільшує кількість підрозділів, у яких іноземці можуть отримати документи, які посвідчують їх особу та підтверджують законні підстави для тимчасового або постійного проживання в Україні. Зокрема, уже з 14 січня 2020 року прийом документів у іноземців розпочнуть окремі Центри надання адміністративних послуг Києва. Також ДМС розширює для іноземців та осіб без громадянства можливості окремих онлайн-сервісів та робить користування ними більш доступним.
Нагадаємо, що громадяни України з-поміж трудових мігрантів, можуть звертатись до омбудсмана Чеської Республіки щодо питань порушення їх прав.