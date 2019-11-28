Омбудсмен Чехії допомагатиме трудовим мігрантам з України - Денісова

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час робочого візиту до Чеської Республіки домовилась з чеським омбудсменом Анною Шабатовою, що громадяни України, які працюють у Чехії, зможуть звертатись до Шабатової щодо питань порушення їх прав. Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.