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Омбудсмен Чехії допомагатиме трудовим мігрантам з України - Денісова

Омбудсмен Чехії допомагатиме трудовим мігрантам з України - Денісова

Київ • УНН

 • 17565 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час робочого візиту до Чеської Республіки домовилась з чеським омбудсменом Анною Шабатовою, що громадяни України, які працюють у Чехії, зможуть звертатись до Шабатової щодо питань порушення їх прав. Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Домовилися, що громадяни України з-поміж трудових мігрантів, можуть звертатись до Омбудсмана Чеської Республіки щодо питань порушення їх прав”, — написала Денісова.

Так, вона була занепокоєна інформацією про порушення прав наших громадян з боку недобросовісних працедавців і посередників, факти порушення щодо українців трудового права, негідних умов проживання тощо.

“Детальну інформацію для трудових мігрантів з України за якими координатами можна буде звертатись до чеської колеги буде розміщено на сайті Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, а також в генконсульствах Чехії в Києві та Львові”, — повідомила омбудсмен.

Зазначається, що під час зустрічі порушили питання захисту прав трудових мігрантів з України та реалізації Чеською Республікою проектів “Режим Україна” та “Проект Україна”.

Нагадаємо, Рахункова палата та Вищий аудиторський офіс Чехії планують провести паралельний міжнародний аудит щодо забезпечення прав трудових мігрантів. Аудит дозволить зрозуміти, скільки українців перебуває та працює в Чехії.

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