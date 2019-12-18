В мире насчитывается около 272 млн мигрантов - ООН

"Из года в год количество мигрантов постоянно растет. По данным ООН, в 2019 году количество международных мигрантов в мире достигло ориентировочной отметки в 272 миллиона человек. При этом, каждый седьмой мигрант в мире - моложе 20 лет, а трое из четырех - трудоспособного возраста (20-64 года)", - сообщают в миграционной службе.

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Так, по состоянию на декабрь текущего года, в Украине постоянно проживает более 284 тысяч иностранцев, еще более 128 тысяч находятся здесь временно. Среди самых распространенных причин их временного пребывания в Украине - работа и учеба в украинских вузах.

Отмечается, что миграционная служба Украины продолжает оформлять для иностранцев и лиц без гражданства биометрические удостоверения на временное и постоянное проживание в виде пластиковых карточек. В то же время, ГМС постепенно увеличивает количество подразделений, в которых иностранцы могут получить документы, удостоверяющие их личность и подтверждающих законные основания для временного или постоянного проживания в Украине. В частности, уже с 14 января 2020 года прием документов у иностранцев начнут отдельные центры предоставления административных услуг Киева. Также ГМС расширяет для иностранцев и лиц без гражданства возможности отдельных онлайн-сервисов и делает пользование ими более доступным.

Напомним, что граждане Украины среди трудовых мигрантов, могут обращаться к омбудсмену Чешской Республики по вопросам нарушения их прав.