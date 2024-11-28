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Некоторые избранники будущей команды Трампа получают угрозы-ФБР

Некоторые избранники будущей команды Трампа получают угрозы-ФБР

Киев  •  УНН

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ФБР подтвердило факты "минирований" и телефонного терроризма в отношении назначенцев новой администрации Трампа. Бюро сотрудничает с правоохранительными органами для реагирования на угрозы.

Федеральное бюро расследований подтвердило, что некоторые члены будущей команды новоизбранного президента Дональда Трампа стали жертвами "минирований" и телефонного терроризма. Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что ФБР "знает о многочисленных угрозах взрывов и инцидентах с применением силы, направленных против кандидатов и назначенцев новой администрации", и работает с другими правоохранительными органами, чтобы отреагировать на эти угрозы.

Мы серьезно относимся ко всем потенциальным угрозам и, как всегда, призываем представителей общественности немедленно сообщать правоохранительным органам обо всем, что они считают подозрительным,

- говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь переходной команды Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что несколько должностных лиц, избранных для работы в его администрации, подверглись угрозам "минирования" и телефонного терроризма.

Трамп выбрал критика карантина из-за Covid на должность руководителя Главного агентства по здравоохранению США27 нояб. 2024, 07:39 • 12944 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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