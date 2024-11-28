Некоторые избранники будущей команды Трампа получают угрозы-ФБР

Федеральное бюро расследований подтвердило, что некоторые члены будущей команды новоизбранного президента Дональда Трампа стали жертвами "минирований" и телефонного терроризма. Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет УНН.

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Издание отмечает, что ФБР "знает о многочисленных угрозах взрывов и инцидентах с применением силы, направленных против кандидатов и назначенцев новой администрации", и работает с другими правоохранительными органами, чтобы отреагировать на эти угрозы.

Мы серьезно относимся ко всем потенциальным угрозам и, как всегда, призываем представителей общественности немедленно сообщать правоохранительным органам обо всем, что они считают подозрительным, - говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь переходной команды Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что несколько должностных лиц, избранных для работы в его администрации, подверглись угрозам "минирования" и телефонного терроризма.

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