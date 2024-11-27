Трамп выбрал критика карантина из-за Covid на должность руководителя Главного агентства по здравоохранению США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал ведущего скептика карантина из-за Covid Джея Бхаттачарью на должность следующего директора ключевого американского агентства по здравоохранению. об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

детали

Трамп заявил, что выбрал врача и экономиста, получившего образование в Стэнфордском университете, для руководства Национальным институтом здоровья (NIH), крупнейшей в мире организацией, финансируемой американским правительством и занимающейся биомедицинскими исследованиями.

Во время пандемии Бхаттачария стал главным автором открытого письма, вызвавшего ожесточенные споры, известного как Грейт-Баррингтонская декларация. В документе врач призвал к альтернативе изоляции во время Covid, рекомендовав вместо этого сосредоточиться на защите уязвимых групп населения, таких как пожилые люди.

Ранее в этом месяце Трамп объявил, что хочет, чтобы бывший соперник Роберт Кеннеди-младший возглавил министерство здравоохранения США. Скептицизм Кеннеди по поводу вакцин встревожил медицинское сообщество страны, хотя его призывы к более строгому регулированию пищевых ингредиентов были поддержаны в обществе.

Трамп предлагает назначить Роберта Кеннеди-младшего главой Министерства здравоохранения

Дополнение

Бхаттачария - не единственный кандидат от Трампа, который критиковал реакцию американских органов здравоохранения на пандемию. Трамп также выбрал Марти Макари, хирурга из Университета Джонса Хопкинса, который выступал против разрешений на вакцину от Covid - 19, на пост главы Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Дэйв Уэлдон, врач и бывший конгрессмен-республиканец, который также выразил сомнения в безопасности вакцин, был выбран для руководства Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Департамент здравоохранения Кеннеди и О'Нила будет курировать агентства, возглавляемые Макари, Велдоном и Бхаттачарией, но все пятеро должны быть утверждены Сенатом.

На прошлой неделе Трамп также выдвинул кандидатуру телеведущего доктора Мехмета Оза на должность администратора Центра по контролю за лекарствами и медицинскими услугами.