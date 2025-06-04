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Нефтяные доходы рф упали до двухлетнего минимума: детали

Киев • УНН

 • 974 просмотра

Поступления россии от нефти упали на 32% в годовом исчислении, до 430,4 млрд рублей, из-за падения цен на нефть. Укрепление рубля также способствовало снижению доходов от нефтяной промышленности.

Нефтяные доходы рф упали до двухлетнего минимума: детали

Поступления россии от нефти в государственный бюджет в прошлом месяце сократились до самого низкого уровня с июня 2023 года из-за падения мировых цен на сырую нефть. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Налоги, связанные с нефтью, в прошлом месяце снизились на 32% по сравнению с предыдущим годом до 430,4 миллиарда рублей (5,5 миллиарда долларов). Совокупные доходы от нефти и газа составили 512,7 миллиарда рублей, что на 35% меньше - говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на сырую нефть упали, поскольку тарифная политика президента США Дональда Трампа грозит замедлить мировую экономику, тогда как ОПЕК+ ускоряет восстановление своего производства на рынке, который и без того был хорошо обеспечен. Рост добычи картеля, который в значительной степени обусловлен Саудовской Аравией, вызвал несогласие фракции, возглавляемой россией, на встрече в минувшие выходные.

Нефть и газ являются основой государственных финансов россии, на которые приходится около трети налоговых поступлений. Из-за падения цен на сырую нефть правительство пересмотрело бюджетный прогноз и более чем утроило целевой показатель дефицита бюджета.

По расчетам Bloomberg, доходы от нефти в мае упали более чем наполовину по сравнению с предыдущим месяцем. Это отражает тот факт, что один из основных нефтяных налогов россии — сбор на основе прибыли — выплачивается четыре раза в год в марте, апреле, июле и октябре.

Министерство финансов рассчитало налоги на нефть на основе средней цены нефти Urals в апреле в размере 54,76 доллара за баррель, что более чем на четверть ниже, чем год назад. Согласно историческим данным, цена второй месяц подряд оставалась ниже порога в 60 долларов, введенного странами "Большой семерки" для сокращения доходов россии.

Укрепление рубля также способствовало снижению доходов от нефтяной промышленности. российская валюта выросла на 10% за расчетный налоговый период по сравнению с прошлым годом до 83,317 рубля за доллар США.

Ранее в этом месяце Игорь Сечин, главный исполнительный директор крупнейшего российского производителя нефти ПАО "роснефть", раскритиковал центральный банк страны за установление обменного курса, который снижает цены на сырую нефть в рублях. Банк россии не ставит себе целью определенный обменный курс, а стремится сдерживать инфляцию с помощью ключевой процентной ставки.

Более низкие цены на сырую нефть и нефтепродукты помогли правительству уменьшить субсидии, которые оно выплачивает нефтеперерабатывающим заводам, чтобы частично компенсировать разницу в ценах на топливо в россии и за рубежом. В прошлом месяце бюджет выделил 42,5 миллиарда рублей на поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Это самый низкий показатель с октября 2023 года, когда платежей не было.

Новые санкции ЕС против россии вряд ли будут готовы к саммиту G7 - EUobserver03.06.25, 08:18 • 3248 просмотров

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ВойнаЭкономика
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