Нафтові доходи рф впали до дворічного мінімуму: деталі

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський
13:08 • 5126 перегляди

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський

Ексклюзив
13:05 • 12351 перегляди

Субсидія на оренду житла для переселенців: який середній розмір та як оформити

12:45 • 10941 перегляди

Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити захист для українців, які тікають від війни - фон дер Ляйєн

Ексклюзив
11:35 • 15912 перегляди

Реформі бути чи не бути? Очільниця АРМА боїться змін, які можуть загрожувати її посаді - експерт

Ексклюзив
10:14 • 28008 перегляди

Проходження ВЛК до 5 червня: що потрібно знати "обмежено придатним"

Ексклюзив
09:02 • 34514 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС

Ексклюзив
4 червня, 08:02 • 36411 перегляди

Боргова спіраль. Фінтехекспертка пояснила, чим небезпечні швидкі кредити

Ексклюзив
4 червня, 06:24 • 83267 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня

Ексклюзив
4 червня, 05:30 • 39419 перегляди

Стоматологиня розвінчала міфи про карієс та назвала дієві методи профілактики

3 червня, 18:45 • 43108 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
40%
752мм
Популярнi новини

Очільник Пентагону вперше пропустить "Рамштайн" - AP

4 червня, 05:11 • 48689 перегляди

17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

4 червня, 06:53 • 42113 перегляди

Як розпочиналася унікальна підготовка до спецоперації "Павутина"

08:26 • 30888 перегляди

Суми майже годину атакували ворожі дрони: що відомо про наслідки

09:45 • 20718 перегляди

Українська розвідка отримала доступ до критично важливих даних російського виробника стратегічної авіації

10:53 • 21223 перегляди
Публікації

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

12:57 • 9660 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 83268 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 124911 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 213304 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

3 червня, 11:55 • 253585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олексій Гончаренко

Ярослав Железняк

Володимир Зеленський

Олексій Чернишов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Брюссель

Реклама
УНН Lite

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

11:54 • 11459 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 67577 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 213304 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 140307 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 141757 перегляди
Актуальне

Financial Times

Bild

DJI Mavic

Безпілотний літальний апарат

The New York Times

Нафтові доходи рф впали до дворічного мінімуму: деталі

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

Надходження росії від нафти впали на 32% у річному обчисленні, до 430,4 млрд рублів, через падіння цін на нафту. Зміцнення рубля також сприяло зниженню доходів від нафтової промисловості.

Нафтові доходи рф впали до дворічного мінімуму: деталі

Надходження росії від нафти до державного бюджету минулого місяця скоротилися до найнижчого рівня з червня 2023 року через падіння світових цін на сиру нафту. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Податки, пов'язані з нафтою, минулого місяця знизилися на 32% порівняно з попереднім роком до 430,4 мільярда рублів (5,5 мільярда доларів). Сукупні доходи від нафти і газу склали 512,7 мільярда рублів, що на 35% менше - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ціни на сиру нафту впали, оскільки тарифна політика президента США Дональда Трампа загрожує уповільнити світову економіку, тоді як ОПЕК+ прискорює відновлення свого виробництва на ринку, який і без того був добре забезпечений. Зростання видобутку картелю, яке значною мірою зумовлене Саудівською Аравією, викликало незгоду фракції, очолюваної росією, на зустрічі минулими вихідними.

Нафта і газ є основою державних фінансів росії, на які припадає близько третини податкових надходжень. Через падіння цін на сиру нафту уряд переглянув бюджетний прогноз і більш ніж потроїв цільовий показник дефіциту бюджету.

За розрахунками Bloomberg, доходи від нафти у травні впали більш ніж наполовину у порівнянні з попереднім місяцем. Це відображає той факт, що один з основних нафтових податків росії — збір на основі прибутку — сплачується чотири рази на рік у березні, квітні, липні та жовтні.

Міністерство фінансів розрахувало податки на нафту на основі середньої ціни нафти Urals у квітні в розмірі 54,76 долара за барель, що більш ніж на чверть нижче, ніж рік тому. Згідно з історичними даними, ціна другий місяць поспіль залишалася нижчою за поріг у 60 доларів, введений країнами "Великої сімки" для скорочення доходів росії.

Зміцнення рубля також сприяло зниженню доходів від нафтової промисловості. російська валюта зросла на 10% за розрахунковий податковий період порівняно з минулим роком до 83,317 рублів за долар США.

Раніше цього місяця Ігор Сечін, головний виконавчий директор найбільшого російського виробника нафти ПАТ "роснефть", розкритикував центральний банк країни за встановлення обмінного курсу, який знижує ціни на сиру нафту в рублях. Банк росії не ставить собі за мету певний обмінний курс, а прагне стримувати інфляцію за допомогою ключової процентної ставки.

Нижчі ціни на сиру нафту та нафтопродукти допомогли уряду зменшити субсидії, які він виплачує нафтопереробним заводам, щоб частково компенсувати різницю в цінах на паливо в росії та за кордоном. Минулого місяця бюджет виділив 42,5 мільярда рублів на постачання бензину та дизельного палива на внутрішній ринок. Це найнижчий показник з жовтня 2023 року, коли платежів не було.

Нові санкції ЄС проти росії навряд чи будуть готові до саміту G7 - EUobserver03.06.25, 08:18 • 3248 переглядiв

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ВійнаЕкономіка
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9