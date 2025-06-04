Нафтові доходи рф впали до дворічного мінімуму: деталі

Надходження росії від нафти до державного бюджету минулого місяця скоротилися до найнижчого рівня з червня 2023 року через падіння світових цін на сиру нафту. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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Податки, пов'язані з нафтою, минулого місяця знизилися на 32% порівняно з попереднім роком до 430,4 мільярда рублів (5,5 мільярда доларів). Сукупні доходи від нафти і газу склали 512,7 мільярда рублів, що на 35% менше - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ціни на сиру нафту впали, оскільки тарифна політика президента США Дональда Трампа загрожує уповільнити світову економіку, тоді як ОПЕК+ прискорює відновлення свого виробництва на ринку, який і без того був добре забезпечений. Зростання видобутку картелю, яке значною мірою зумовлене Саудівською Аравією, викликало незгоду фракції, очолюваної росією, на зустрічі минулими вихідними.

Нафта і газ є основою державних фінансів росії, на які припадає близько третини податкових надходжень. Через падіння цін на сиру нафту уряд переглянув бюджетний прогноз і більш ніж потроїв цільовий показник дефіциту бюджету.

За розрахунками Bloomberg, доходи від нафти у травні впали більш ніж наполовину у порівнянні з попереднім місяцем. Це відображає той факт, що один з основних нафтових податків росії — збір на основі прибутку — сплачується чотири рази на рік у березні, квітні, липні та жовтні.

Міністерство фінансів розрахувало податки на нафту на основі середньої ціни нафти Urals у квітні в розмірі 54,76 долара за барель, що більш ніж на чверть нижче, ніж рік тому. Згідно з історичними даними, ціна другий місяць поспіль залишалася нижчою за поріг у 60 доларів, введений країнами "Великої сімки" для скорочення доходів росії.

Зміцнення рубля також сприяло зниженню доходів від нафтової промисловості. російська валюта зросла на 10% за розрахунковий податковий період порівняно з минулим роком до 83,317 рублів за долар США.

Раніше цього місяця Ігор Сечін, головний виконавчий директор найбільшого російського виробника нафти ПАТ "роснефть", розкритикував центральний банк країни за встановлення обмінного курсу, який знижує ціни на сиру нафту в рублях. Банк росії не ставить собі за мету певний обмінний курс, а прагне стримувати інфляцію за допомогою ключової процентної ставки.

Нижчі ціни на сиру нафту та нафтопродукти допомогли уряду зменшити субсидії, які він виплачує нафтопереробним заводам, щоб частково компенсувати різницю в цінах на паливо в росії та за кордоном. Минулого місяця бюджет виділив 42,5 мільярда рублів на постачання бензину та дизельного палива на внутрішній ринок. Це найнижчий показник з жовтня 2023 року, коли платежів не було.

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