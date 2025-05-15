Нефть подешевела более чем на доллар на фоне ожиданий ядерного соглашения между США и Ираном

Цены на нефть упали более чем на 1 доллар во время торгов в четверг на фоне ожиданий потенциальной ядерной сделки между США и Ираном, в то время как неожиданное увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе усилило опасения инвесторов по поводу избыточного предложения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 1,49 доллара, или на 2,3%, до 64,60 доллара за баррель до 04:05 по Гринвичу (07:05 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,46 доллара, или на 2,3%, до 61,69 доллара.

Обе марки потеряли около 0,8% в цене в среду.

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"Новые продажи были вызваны ожиданиями, что ядерная сделка между США и Ираном ослабит недавно усиленные санкции США в отношении Ирана, что может ослабить глобальный баланс спроса и предложения на сырую нефть", - сказал Юки Такашима, экономист Nomura Securities.

Саудовская Аравия полностью поддерживает ядерные переговоры между США и Ираном и надеется на положительные результаты, заявил в среду министр иностранных дел королевства принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.

Вашингтон ввел санкции в среду, чтобы остановить усилия Ирана по производству компонентов для баллистических ракет внутри страны, сообщило Министерство финансов США, после санкций во вторник в отношении около 20 компаний в сети, которая, как оно заявило, длительное время поставляла иранскую нефть в Китай.

Санкции были введены после четвертого раунда переговоров между США и Ираном в Омане, направленных на разрешение спора по ядерной программе Ирана.

Неожиданный рост запасов в США за ночь также оказывает давление на цены, как и фиксация прибыли после того, как нефть подскочила до верхней границы своего недавнего диапазона 55-65 долларов за баррель, сказал аналитик IG Тони Сикамор.

"Мой прогноз таков: мы продолжим наблюдать рынок в диапазоне в течение следующего месяца или около того, однако, если не произойдет неожиданного геополитического шока, когда диапазон действительно изменится, он будет направлен вниз, до 50 долларов за баррель", - сказал он.

Данные Управления энергетической информации США показали, что запасы нефти выросли на 3,5 млн баррелей до 441,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 9 мая, по сравнению с ожиданиями аналитиков в опросе Reuters, согласно которым запасы должны были сократиться на 1,1 млн баррелей.

Данные API по отрасли также показали значительный рост запасов нефти на 4,3 млн баррелей на прошлой неделе, сообщили источники на рынке во вторник.

Организация стран-экспортеров нефти и связанных с ней производителей, известная как ОПЕК+, увеличивает поставки, хотя в среду ОПЕК снизила свой прогноз роста поставок нефти из США и других производителей за пределами широкой группы ОПЕК+ в этом году.

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