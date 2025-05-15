Нефть подешевела более чем на доллар на фоне ожиданий ядерного соглашения между США и Ираном

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Трамп не едет в Турцию на переговоры Украины и рф - Reuters
14 мая, 21:07 • 25899 просмотра

Трамп не едет в Турцию на переговоры Украины и рф - Reuters

14 мая, 18:32 • 67565 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 77247 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 147469 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 75724 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 55359 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

14 мая, 12:09 • 130477 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
14 мая, 07:33 • 57384 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
14 мая, 07:17 • 73554 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

14 мая, 05:56 • 63777 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4м/с
76%
742мм
Популярные новости

ВСУ показали эффектное уничтожение Т-72 и двух бронемашин рф на Покровском направлении

02:04 • 13224 просмотра

ISW: рф требует отказа НАТО от политики открытых дверей для Украины и установления прокси-правительства в Киеве

02:38 • 38203 просмотра

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

03:36 • 7848 просмотра

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

04:23 • 60647 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

05:19 • 11084 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 68087 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 133331 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 147436 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 130457 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 153954 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

05:19 • 11714 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 41522 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 64111 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 74580 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

14 мая, 06:55 • 71576 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Нефть подешевела более чем на доллар на фоне ожиданий ядерного соглашения между США и Ираном

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Стоимость нефти Brent и WTI снизилась из-за ожидания соглашения между США и Ираном по санкциям, а также из-за неожиданного увеличения запасов нефти в Соединенных Штатах.

Нефть подешевела более чем на доллар на фоне ожиданий ядерного соглашения между США и Ираном

Цены на нефть упали более чем на 1 доллар во время торгов в четверг на фоне ожиданий потенциальной ядерной сделки между США и Ираном, в то время как неожиданное увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе усилило опасения инвесторов по поводу избыточного предложения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 1,49 доллара, или на 2,3%, до 64,60 доллара за баррель до 04:05 по Гринвичу (07:05 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,46 доллара, или на 2,3%, до 61,69 доллара.

Обе марки потеряли около 0,8% в цене в среду.

Иран готов согласиться на сделку с США в обмен на снятие экономических санкций, сообщил иранский чиновник в интервью NBC News, опубликованном в среду.

Иран готов подписать ядерное соглашение с США в обмен на отмену санкций15.05.25, 04:13 • 3404 просмотра

"Новые продажи были вызваны ожиданиями, что ядерная сделка между США и Ираном ослабит недавно усиленные санкции США в отношении Ирана, что может ослабить глобальный баланс спроса и предложения на сырую нефть", - сказал Юки Такашима, экономист Nomura Securities.

Саудовская Аравия полностью поддерживает ядерные переговоры между США и Ираном и надеется на положительные результаты, заявил в среду министр иностранных дел королевства принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.

Вашингтон ввел санкции в среду, чтобы остановить усилия Ирана по производству компонентов для баллистических ракет внутри страны, сообщило Министерство финансов США, после санкций во вторник в отношении около 20 компаний в сети, которая, как оно заявило, длительное время поставляла иранскую нефть в Китай.

Санкции были введены после четвертого раунда переговоров между США и Ираном в Омане, направленных на разрешение спора по ядерной программе Ирана.

Неожиданный рост запасов в США за ночь также оказывает давление на цены, как и фиксация прибыли после того, как нефть подскочила до верхней границы своего недавнего диапазона 55-65 долларов за баррель, сказал аналитик IG Тони Сикамор.

"Мой прогноз таков: мы продолжим наблюдать рынок в диапазоне в течение следующего месяца или около того, однако, если не произойдет неожиданного геополитического шока, когда диапазон действительно изменится, он будет направлен вниз, до 50 долларов за баррель", - сказал он.

Данные Управления энергетической информации США показали, что запасы нефти выросли на 3,5 млн баррелей до 441,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 9 мая, по сравнению с ожиданиями аналитиков в опросе Reuters, согласно которым запасы должны были сократиться на 1,1 млн баррелей.

Данные API по отрасли также показали значительный рост запасов нефти на 4,3 млн баррелей на прошлой неделе, сообщили источники на рынке во вторник.

Организация стран-экспортеров нефти и связанных с ней производителей, известная как ОПЕК+, увеличивает поставки, хотя в среду ОПЕК снизила свой прогноз роста поставок нефти из США и других производителей за пределами широкой группы ОПЕК+ в этом году.

россия продолжает уделять приоритетное внимание военным расходам, несмотря на снижение доходов от нефти и газа - британская разведка07.05.25, 15:05 • 5180 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Саудовская Аравия
Китай
Соединенные Штаты
Иран
Brent
$64.32
Bitcoin
$102,390.00
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$35.05
Золото
$3,131.95
Ethereum
$2,567.83