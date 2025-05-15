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Нафта марки Brent

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Нафта подешевшала на понад долар на тлі очікувань ядерної угоди між США та Іраном

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Вартість нафти Brent та WTI знизилась через очікування угоди між США та Іраном щодо санкцій, а також через неочікуване збільшення запасів нафти в Сполучених Штатах.

Нафта подешевшала на понад долар на тлі очікувань ядерної угоди між США та Іраном

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар під час торгів у четвер на тлі очікувань потенційної ядерної угоди між США та Іраном, тоді як несподіване збільшення запасів нафти в США минулого тижня посилило побоювання інвесторів щодо надмірної пропозиції, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали в ціні на 1,49 долара, або на 2,3%, до 64,60 долара за барель до 04:05 за Гринвічем (07:05 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 1,46 долара, або на 2,3%, до 61,69 долара.

Обидві марки втратили близько 0,8% у ціні у середу.

Іран готовий погодитись на угоду зі США в обмін на зняття економічних санкцій, повідомив іранський чиновник в інтерв'ю NBC News, опублікованому в середу.

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"Нові продажі були викликані очікуваннями, що ядерна угода між США та Іраном послабить нещодавно посилені санкції США щодо Ірану, що може послабити глобальний баланс попиту та пропозиції на сиру нафту", - сказав Юкі Такашима, економіст Nomura Securities.

Саудівська Аравія повністю підтримує ядерні переговори між США та Іраном та сподівається на позитивні результати, заявив у середу міністр закордонних справ королівства принц Фейсал ібн Фархан Аль Сауд.

Вашингтон ввів санкції в середу, щоб зупинити зусилля Ірану щодо виробництва компонентів для балістичних ракет усередині країни, повідомило Міністерство фінансів США, після санкцій у вівторок щодо близько 20 компаній у мережі, яка, як воно заявило, тривалий час постачала іранську нафту до Китаю.

Санкції було введено після четвертого раунду переговорів між США та Іраном в Омані, спрямованих на вирішення суперечки щодо ядерної програми Ірану.

Несподіване зростання запасів у США за ніч також чинить тиск на ціни, як і фіксація прибутку після того, як нафта підскочила до верхньої межі свого недавнього діапазону 55-65 доларів за барель, сказав аналітик IG Тоні Сікамор.

"Мій прогноз такий: ми продовжимо спостерігати ринок у діапазоні протягом наступного місяця або близько того, проте, якщо не станеться несподіваного геополітичного шоку, коли діапазон дійсно зміниться, він буде спрямований вниз, до 50 доларів за барель", - сказав він.

Дані Управління енергетичної інформації США показали, що запаси нафти зросли на 3,5 млн барелів до 441,8 млн барелів за тиждень, що закінчився 9 травня, порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters, згідно з якими запаси мали скоротитися на 1,1 млн барелів.

Дані API щодо галузі також показали значне зростання запасів нафти на 4,3 млн барелів минулого тижня, повідомили джерела на ринку у вівторок.

Організація країн-експортерів нафти та пов'язаних з нею виробників, відома як ОПЕК+, збільшує постачання, хоча у середу ОПЕК знизила свій прогноз зростання постачання нафти зі США та інших виробників за межами ширшої групи ОПЕК+ цього року.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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