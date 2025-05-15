Нафта подешевшала на понад долар на тлі очікувань ядерної угоди між США та Іраном

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар під час торгів у четвер на тлі очікувань потенційної ядерної угоди між США та Іраном, тоді як несподіване збільшення запасів нафти в США минулого тижня посилило побоювання інвесторів щодо надмірної пропозиції, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали в ціні на 1,49 долара, або на 2,3%, до 64,60 долара за барель до 04:05 за Гринвічем (07:05 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 1,46 долара, або на 2,3%, до 61,69 долара.

Обидві марки втратили близько 0,8% у ціні у середу.

Іран готовий погодитись на угоду зі США в обмін на зняття економічних санкцій, повідомив іранський чиновник в інтерв'ю NBC News, опублікованому в середу.

Іран готовий підписати ядерну угоду зі США в обмін на скасування санкцій

"Нові продажі були викликані очікуваннями, що ядерна угода між США та Іраном послабить нещодавно посилені санкції США щодо Ірану, що може послабити глобальний баланс попиту та пропозиції на сиру нафту", - сказав Юкі Такашима, економіст Nomura Securities.

Саудівська Аравія повністю підтримує ядерні переговори між США та Іраном та сподівається на позитивні результати, заявив у середу міністр закордонних справ королівства принц Фейсал ібн Фархан Аль Сауд.

Вашингтон ввів санкції в середу, щоб зупинити зусилля Ірану щодо виробництва компонентів для балістичних ракет усередині країни, повідомило Міністерство фінансів США, після санкцій у вівторок щодо близько 20 компаній у мережі, яка, як воно заявило, тривалий час постачала іранську нафту до Китаю.

Санкції було введено після четвертого раунду переговорів між США та Іраном в Омані, спрямованих на вирішення суперечки щодо ядерної програми Ірану.

Несподіване зростання запасів у США за ніч також чинить тиск на ціни, як і фіксація прибутку після того, як нафта підскочила до верхньої межі свого недавнього діапазону 55-65 доларів за барель, сказав аналітик IG Тоні Сікамор.

"Мій прогноз такий: ми продовжимо спостерігати ринок у діапазоні протягом наступного місяця або близько того, проте, якщо не станеться несподіваного геополітичного шоку, коли діапазон дійсно зміниться, він буде спрямований вниз, до 50 доларів за барель", - сказав він.

Дані Управління енергетичної інформації США показали, що запаси нафти зросли на 3,5 млн барелів до 441,8 млн барелів за тиждень, що закінчився 9 травня, порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters, згідно з якими запаси мали скоротитися на 1,1 млн барелів.

Дані API щодо галузі також показали значне зростання запасів нафти на 4,3 млн барелів минулого тижня, повідомили джерела на ринку у вівторок.

Організація країн-експортерів нафти та пов'язаних з нею виробників, відома як ОПЕК+, збільшує постачання, хоча у середу ОПЕК знизила свій прогноз зростання постачання нафти зі США та інших виробників за межами ширшої групи ОПЕК+ цього року.

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