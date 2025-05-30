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Нефть направляется ко второму подряд снижению цены за неделю на фоне ожидания решения ОПЕК+

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Цены на нефть снижаются из-за ожидания увеличения добычи ОПЕК+ в июле. Также неопределенность добавляет решение по пошлинам Трампа, которые временно восстановлены.

Нефть направляется ко второму подряд снижению цены за неделю на фоне ожидания решения ОПЕК+

Цены на нефть в пятницу были на пути ко второму подряд снижению в недельном измерении, обременены ожиданиями очередного повышения добычи ОПЕК+ в июле и новой неопределенностью после того, как последний юридический поворот сохранил пошлины президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 31 цент, или 0,48%, до $63,84 за баррель до 04:24 по Гринвичу (07:24 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 31 цент, или 0,51%, до $60,63 за баррель.

Обе марки упали в цене на 1,5% на этой неделе.

Нисходящая траектория в значительной степени обусловлена перспективой роста поставок, на фоне того, как инвесторы оценили очередное повышение цен Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, группой, известной как ОПЕК+, когда восемь ее членов встретятся в субботу.

"Сцена готова для еще одного резкого увеличения добычи", - заявил в записке Роберт Ренни, глава отдела исследований сырьевых товаров и углерода компании Westpac, что может оказаться выше, чем повышение на 411 000 баррелей в сутки, согласованное на двух предыдущих встречах.

Потенциальное повышение произойдет на фоне того, как глобальный избыток увеличился до 2,2 млн баррелей в сутки, что, вероятно, потребует корректировки цен для реагирования со стороны предложения и восстановления баланса, заявили аналитики JPMorgan в записке.

Они ожидают, что цены останутся в текущих диапазонах, прежде чем до конца года снизятся до 50 долларов.

В США пошлины Трампа должны были остаться в силе после того, как федеральный апелляционный суд временно восстановил их в четверг, отменив решение торгового суда в среду о немедленной блокировке наиболее масштабных пошлин.

Суд США приостановил отмену импортных пошлин Трампа: детали решения29.05.25, 23:13 • 2688 просмотров

Блокировка привела к снижению цен на нефть более чем на 1% в четверг, на фоне того, как трейдеры взвешивали последствия. Аналитики говорят, что неопределенность сохранится, пока таможенные баталии будут идти.

Цены на нефть упали более чем на 10% с тех пор, как Трамп объявил о своих пошлинах "Дня освобождения" 2 апреля.

Что касается спроса, опасения по поводу рецессии, вызванные таможенной войной, омрачили перспективы. В дополнение к торговой напряженности между США и Китаем Вашингтон приказал широкому кругу компаний прекратить поставки товаров, включая этан и бутан, в Китай без лицензии и отозвал лицензии, уже выданные некоторым поставщикам.

Мировой спрос на нефть улучшился по сравнению с предыдущей неделей, что обусловлено восстановлением потребления нефти в США и активными поездками в длинные выходные, посвященные Дню памяти, отметили аналитики JPMorgan.

Тем не менее, ежемесячный рост мирового спроса на нефть составляет около 400 000 баррелей в сутки по состоянию на 28 мая, что на 250 000 баррелей в сутки ниже ожиданий, заявили они.

Цены на экспортную нефть из москвы падают седьмую неделю подряд – Bloomberg28.05.25, 16:09 • 17023 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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