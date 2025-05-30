Нафта прямує до другого поспіль зниження ціни за тиждень на тлі очікування рішення ОПЕК+

Ціни на нафту у п'ятницю були на шляху до другого поспіль зниження у тижневому вимірі, обтяжені очікуваннями чергового підвищення видобутку ОПЕК+ у липні та новою невизначеністю після того, як останній юридичний поворот зберіг мита президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 31 цент, або 0,48%, до $63,84 за барель до 04:24 за Гринвічем (07:24 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 31 цент, або 0,51%, до $60,63 за барель.

Обидві марки впали в ціні на 1,5% цього тижня.

Низхідна траєкторія значною мірою зумовлена ​​перспективою зростання поставок, на тлі того, як інвестори оцінили чергове підвищення цін Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, групою, відомою як ОПЕК+, коли вісім її членів зустрінуться у суботу.

"Сцена готова для ще одного різкого збільшення видобутку", - заявив у записці Роберт Ренні, голова відділу досліджень сировинних товарів і вуглецю компанії Westpac, що може виявитися вищим, ніж підвищення на 411 000 барелів на добу, узгоджене на двох попередніх зустрічах.

Потенційне підвищення відбудеться на тлі того, як глобальний надлишок збільшився до 2,2 млн барелів на добу, що, імовірно, вимагатиме коригування цін для реагування з боку пропозиції та відновлення балансу, заявили аналітики JPMorgan у записці.

Вони очікують, що ціни залишаться в поточних діапазонах, перш ніж до кінця року знизяться до 50 доларів.

У США мита Трампа мали залишитися чинними після того, як федеральний апеляційний суд тимчасово відновив їх у четвер, скасувавши рішення торговельного суду в середу про негайне блокування найбільш масштабних мит.

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Блокування призвело до зниження цін на нафту більш ніж на 1% у четвер, на тлі того, як трейдери зважували наслідки. Аналітики кажуть, що невизначеність збережеться, поки митні битви йтимуть.

Ціни на нафту впали більш ніж на 10% з того часу, як Трамп оголосив про свої мита "Дня визволення" 2 квітня.

Щодо попиту, побоювання з приводу рецесії, спричинені митною війною, затьмарили перспективи. На додаток до торгової напруженості між США та Китаєм Вашингтон наказав широкому колу компаній припинити постачання товарів, включаючи етан та бутан, до Китаю без ліцензії та відкликав ліцензії, уже видані деяким постачальникам.

Світовий попит на нафту покращився порівняно з попереднім тижнем, що зумовлено відновленням споживання нафти в США та активними поїздками у довгі вихідні, присвячені Дню пам'яті, зазначили аналітики JPMorgan.

Тим не менш, щомісячне зростання світового попиту на нафту становить близько 400 000 барелів на добу станом на 28 травня, що на 250 000 барелів на добу нижче за очікування, заявили вони.

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