Нефть дорожает из-за рисков новых украинских ударов по экспорту из РФ – Reuters

Эксклюзив
07:02 • 4340 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 13471 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
05:30 • 11977 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 30147 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 15:53 • 42323 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 57137 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 48530 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 191971 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 108419 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 202890 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
06:00 • 13460 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 57128 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 202884 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Нефть дорожает из-за рисков новых украинских ударов по экспорту из РФ – Reuters

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Цены на нефть растут из-за опасений относительно перебоев в поставках сырья на мировые рынки, вызванных ударами украинских беспилотников по российской экспортной инфраструктуре. Нефть марки Brent подорожала до $68,35 за баррель, а американская WTI – до $64,82.

Нефть дорожает из-за рисков новых украинских ударов по экспорту из РФ – Reuters

Во вторник цены на нефть выросли из-за опасений новых перебоев в поставках сырья на мировые рынки из-за ударов украинских беспилотников по инфраструктуре для российского экспорта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Нефть марки Brent подорожала на 20 центов, или на 0,29%, до 68,35 доллара за баррель по состоянию на 00:39 по Гринвичу, тогда как американская WTI выросла до 64,82 доллара за баррель, что на 81 цент, или на 1,27% больше.

Фьючерсы на WTI не торговались в понедельник из-за празднования Дня труда в США.

Последние атаки украинских дронов вывели из строя объекты, которые обеспечивают по меньшей мере 17% мощностей России по переработке нефти, или 1,1 миллиона баррелей в сутки, по подсчетам Reuters.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует новые удары вглубь территории России после нескольких недель усиленных атак на российские энергетические объекты.

Спустя три с половиной года после начала войны Россия и Украина обе усилили авиаудары в последние недели. Россия нацелилась на энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины, тогда как Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и трубопроводам.

Риски для энергетической инфраструктуры в России остаются высокими. Украина нанесла новые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в выходные, усилив атаки на инфраструктуру

отметил Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам в ANZ.

Взгляды Китая на "новый мировой порядок" также могут усилить геополитическую напряженность. В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита с участием лидеров России и Индии продвигал свое видение новой системы безопасности и экономики, которая отдает приоритет "Глобальному Югу", что является прямым вызовом США.

Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской нефти — вторая и третья экономики мира импортируют ее в значительных объемах. Трамп ввел дополнительные пошлины на Индию за такие закупки, но Китай не затронул.

Инвесторы сейчас ожидают встречи стран-членов ОПЕК+, которая должна состояться 7 сентября, чтобы получить сигналы относительно возможного увеличения объемов добычи.

Цены на золото достигли рекордно высокого уровня, превысив 3500 долларов за унцию на фоне неопределенности относительно пошлин Трампа

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Индия
Си Цзиньпин
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина