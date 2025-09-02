Нефть дорожает из-за рисков новых украинских ударов по экспорту из РФ – Reuters

Во вторник цены на нефть выросли из-за опасений новых перебоев в поставках сырья на мировые рынки из-за ударов украинских беспилотников по инфраструктуре для российского экспорта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Нефть марки Brent подорожала на 20 центов, или на 0,29%, до 68,35 доллара за баррель по состоянию на 00:39 по Гринвичу, тогда как американская WTI выросла до 64,82 доллара за баррель, что на 81 цент, или на 1,27% больше.

Фьючерсы на WTI не торговались в понедельник из-за празднования Дня труда в США.

Последние атаки украинских дронов вывели из строя объекты, которые обеспечивают по меньшей мере 17% мощностей России по переработке нефти, или 1,1 миллиона баррелей в сутки, по подсчетам Reuters.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует новые удары вглубь территории России после нескольких недель усиленных атак на российские энергетические объекты.

Спустя три с половиной года после начала войны Россия и Украина обе усилили авиаудары в последние недели. Россия нацелилась на энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины, тогда как Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и трубопроводам.

Риски для энергетической инфраструктуры в России остаются высокими. Украина нанесла новые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в выходные, усилив атаки на инфраструктуру отметил Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам в ANZ.

Взгляды Китая на "новый мировой порядок" также могут усилить геополитическую напряженность. В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита с участием лидеров России и Индии продвигал свое видение новой системы безопасности и экономики, которая отдает приоритет "Глобальному Югу", что является прямым вызовом США.

Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской нефти — вторая и третья экономики мира импортируют ее в значительных объемах. Трамп ввел дополнительные пошлины на Индию за такие закупки, но Китай не затронул.

Инвесторы сейчас ожидают встречи стран-членов ОПЕК+, которая должна состояться 7 сентября, чтобы получить сигналы относительно возможного увеличения объемов добычи.

Цены на золото достигли рекордно высокого уровня, превысив 3500 долларов за унцию на фоне неопределенности относительно пошлин Трампа