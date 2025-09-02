$41.370.05
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
06:00 • 13502 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
05:30 • 11998 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 30171 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 42339 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
1 вересня, 14:20 • 57156 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
1 вересня, 11:39 • 48537 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
1 вересня, 09:15 • 191978 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 108423 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
1 вересня, 07:50 • 202905 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні
Нафта дорожчає через ризики нових українських ударів по експорту з рф - Reuters

Ціни на нафту зростають через побоювання щодо перебоїв у постачанні сировини на світові ринки, спричинених ударами українських безпілотників по російській експортній інфраструктурі. Нафта марки Brent подорожчала до $68,35 за барель, а американська WTI – до $64,82.

У вівторок ціни на нафту зросли через побоюваннях нових перебоїв у постачанні сировини на світові ринки через удари українських безпілотників по інфраструктурі для російського експорту.  Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Нафта марки Brent подорожчала на 20 центів, або на 0,29%, до 68,35 долара за барель станом на 00:39 за Гринвічем, тоді як американська WTI зросла до 64,82 долара за барель, що на 81 цент, або на 1,27% більше.

Ф'ючерси на WTI не торгувалися в понеділок через святкування Дня праці в США.

Останні атаки українських дронів вивели з ладу об’єкти, які забезпечують щонайменше 17% потужностей Росії з переробки нафти, або 1,1 мільйона барелів на добу, за підрахунками Reuters.

У неділю президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує нові удари вглиб території Росії після кількох тижнів посилених атак на російські енергетичні об'єкти.

Через три з половиною роки після початку війни Росія та Україна обидві посилили авіаудари останніми тижнями. Росія націлилася на енергетичну та транспортну інфраструктуру України, тоді як Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах і трубопроводах.

Ризики для енергетичної інфраструктури в Росії залишаються високими. Україна завдала нових ударів по російських нафтопереробних заводах у вихідні, посиливши атаки на інфраструктуру

зазначив Деніел Хайнс, старший стратег із сировинних товарів в ANZ.

Погляди Китаю на "новий світовий порядок" також можуть посилити геополітичну напругу. У понеділок президент КНР Сі Цзіньпін під час саміту за участі лідерів Росії та Індії просував своє бачення нової системи безпеки та економіки, що надає пріоритет "Глобальному Півдню", що є прямим викликом США.

Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти — друга і третя економіки світу імпортують її у значних обсягах. Трамп запровадив додаткові мита на Індію за такі закупівлі, але Китай не зачепив.

Інвестори наразі очікують на зустріч країн-членів ОПЕК+, яка має відбутися 7 вересня, щоб отримати сигнали щодо можливого збільшення обсягів видобутку.

Ціни на золото досягли рекордно високого рівня, перевищивши 3500 дол за унцію на тлі невизначеності щодо мит Трампа

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Reuters
Індія
Сі Цзіньпін
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна