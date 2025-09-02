Нафта дорожчає через ризики нових українських ударів по експорту з рф - Reuters

У вівторок ціни на нафту зросли через побоюваннях нових перебоїв у постачанні сировини на світові ринки через удари українських безпілотників по інфраструктурі для російського експорту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Нафта марки Brent подорожчала на 20 центів, або на 0,29%, до 68,35 долара за барель станом на 00:39 за Гринвічем, тоді як американська WTI зросла до 64,82 долара за барель, що на 81 цент, або на 1,27% більше.

Ф'ючерси на WTI не торгувалися в понеділок через святкування Дня праці в США.

Останні атаки українських дронів вивели з ладу об’єкти, які забезпечують щонайменше 17% потужностей Росії з переробки нафти, або 1,1 мільйона барелів на добу, за підрахунками Reuters.

У неділю президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує нові удари вглиб території Росії після кількох тижнів посилених атак на російські енергетичні об'єкти.

Через три з половиною роки після початку війни Росія та Україна обидві посилили авіаудари останніми тижнями. Росія націлилася на енергетичну та транспортну інфраструктуру України, тоді як Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах і трубопроводах.

Ризики для енергетичної інфраструктури в Росії залишаються високими. Україна завдала нових ударів по російських нафтопереробних заводах у вихідні, посиливши атаки на інфраструктуру зазначив Деніел Хайнс, старший стратег із сировинних товарів в ANZ.

Погляди Китаю на "новий світовий порядок" також можуть посилити геополітичну напругу. У понеділок президент КНР Сі Цзіньпін під час саміту за участі лідерів Росії та Індії просував своє бачення нової системи безпеки та економіки, що надає пріоритет "Глобальному Півдню", що є прямим викликом США.

Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти — друга і третя економіки світу імпортують її у значних обсягах. Трамп запровадив додаткові мита на Індію за такі закупівлі, але Китай не зачепив.

Інвестори наразі очікують на зустріч країн-членів ОПЕК+, яка має відбутися 7 вересня, щоб отримати сигнали щодо можливого збільшення обсягів видобутку.

