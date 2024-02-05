Нечаянно отсек болгаркой: львовские медики спасли руку мужчины от ампутации
Врачам больницы Святого Луки во Львове удалось спасти руку мужчины от ампутации после того, как он случайно почти полностью отрезал ее болгаркой во время распиловки древесины.
Фонд госимущества: аукционы с начала года принесли в бюджет 534 млн грн
Фонд государственного имущества Украины привлек в государственный бюджет около 534 миллионов гривен от 31 успешного приватизационного аукциона с начала 2024 года.
В результате российского обстрела Херсона погибла пожилая женщина: количество жертв возросло до трех
Количество жертв российского артиллерийского удара по Херсону возросло до трех - 66-летняя женщина умерла от ранений, полученных на улице во время обстрела.
"Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно": Залужный поздравил начальника Генштаба ВСУ Шапталу с днем рождения
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поздравил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергея Шапталу с 51-летием.
Стадион MetLife в Нью-Джерси примет финал Чемпионата мира по футболу 2026 года
Чемпионат мира по футболу 2026 года будут принимать стадионы США, Мексики и Канады. А финал состоится на стадионе MetLife в Нью-Джерси.
Армия рф обстреляла центр Херсона: известно о двух погибших и пострадавшем
В результате российского обстрела Херсона с оккупированного левого берега погибли два человека, еще один человек получил ранения.
Состояние здоровья Саакашвили улучшилось, а неврологическое состояние не изменилось - заключение врачей
Врачи установили, что хотя состояние здоровья и вес Михеила Саакашвили в тюрьме улучшились, его неврологическое состояние и когнитивные нарушения не изменились.
Эрдоган обсудит с рф "новый механизм" экспорта украинского зерна Черным морем во время визита путина - министр
Президент Турции Эрдоган обсудит с президентом россии путиным новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море.
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
В случае выявления конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи из-за ее работы в банках, которые были признаны неплатежеспособными.
Корпоратизация Укроборонпрома: еще 10 государственных оборонных предприятий станут хозяйственными обществами
Продолжаются трансформационные реформы в оборонной промышленности, и еще десять украинских государственных оборонных предприятий станут субъектами хозяйствования в рамках реформирования Укроборонпрома.