Нечаянно отсек болгаркой: львовские медики спасли руку мужчины от ампутации

Пилил дрова и чуть не остался без руки. Лезвие полностью разрезало мягкие ткани и одну из двух костей предплечья мужчины, и специалистам Больницы Святого Луки удалось спасли руку от ампутации. Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова, пишет УНН.

Детали

Травму 64-летний Иван Малашняк получил в конце сентября, когда занимался по хозяйству и распиливал дрова болгаркой. Та ненароком вырвалась из рук мужчины и практически полностью оттянула левую конечность. Он сразу позвал на помощь сына, который доставил отца в Больницу Святого Луки, где специализируются именно на таких травмах.

Случай сложный. Лезвие прошло сквозь всю руку и фактически отрезало ее на уровне предплечья. Неповрежденной осталась только локтевая кость, - отмечают медики.

Первыми за спасение конечности взялись травматологи. Они сопоставили части лучевой кости и зафиксировали их аппаратом внешней фиксации. Далее за работу взялись реконструктивные хирурги кисти, которые сшили срединный и локтевой нерв и провели пластику мягких тканей.

После операции прошел месяц, однако перелом лучевой кости все никак не срастался - из-за слишком большого костного дефекта. Чтобы его закрыть, травматологи взяли трансплантат из тазовой кости господина Ивана и зафиксировали все металлической пластиной. Еще одна проблема, которая требовала решения - это сильная боль, которая мучила пациента. Что ее вызвало - рассказывает реконструктивный хирург кисти Больницы Святого Луки Мария Кузейкив.

Его локтевой нерв сжимали зарубцевавшиеся ткани. Это давало болезненные и жгучие ощущения на предплечье, мизинец и безымянный палец. Мы открыли кубитальный канал, по которому проходит локтевой нерв, освободили его и переместили выше. А для того, чтобы нерв снова не зарубцевался, мы обтянули его соединительной тканью перикарда из сердца свиньи. Все четыре операции прошли успешно. Руку пациента удалось сохранить, - рассказала врач.



Со дня получения бытовой травмы прошло уже более четырех месяцев. Сейчас Иван дважды в неделю занимается с физическими и эрготерапевтами. Для того же, чтобы полностью восстановить функцию левой руки, нужно не менее полугода.

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