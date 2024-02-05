Ненароком відтяв болгаркою: львівські медики врятували руку чоловіка від ампутації

Пиляв дрова і мало не залишився без руки. Лезо повністю розрізало м’які тканини й одну з двох кісток передпліччя чоловіка, та спеціалістам Лікарні Святого Луки вдалося врятували руку від ампутації. Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова, пише УНН.

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Травму 64-річний Іван Малашняк отримав наприкінці вересня, коли порався по господарству та розпилював дрова болгаркою. Та ненароком вихопилася з рук чоловіка та практично повністю відтяла ліву кінцівку. Він одразу покликав на допомогу сина, котрий доправив батька в Лікарню Святого Луки, де спеціалізуються саме на таких травмах.

Випадок складний. Лезо пройшло крізь всю руку і фактично відрізало її на рівні передпліччя. Неушкодженою залишилася лише ліктьова кістка, - зазначають медики.

Першими за порятунок кінцівки взялися травматологи. Вони зіставили частини променевої кістки та зафіксували їх апаратом зовнішньої фіксації. Далі до роботи взялися реконструктивні хірурги кисті, які зшили серединний і ліктьовий нерв та провели пластику мʼяких тканини.

Після операції минув місяць, однак перелом променевої кістки все ніяк не зростався – через надто великий кістковий дефект. Аби його закрити, травматологи взяли трансплантат з тазової кістки пана Івана та зафіксували все металевою пластиною. Ще одна проблема, яка потребувала вирішення – це сильний біль, який мучив пацієнта. Що його викликало - розповідає реконструктивна хірургиня кисті Лікарні Святого Луки Марія Кузейків.

Його ліктьовий нерв стискали зарубцьовані тканини. Це давало болісні й пекучі відчуття на передпліччя, мізинець і безіменний палець. Ми відкрили кубітальний канал, по якому проходить ліктьовий нерв, звільнили його та перемістили вище. А для того, аби нерв знову не зарубцювався, ми обтягнули його сполучною тканиною перикарда із серця свині. Всі чотири операції минули успішно. Руку пацієнта вдалося зберегти, - розповіла лікарка.



З дня отримання побутової травми минуло вже понад чотири місяці. Нині пан Іван двічі на тиждень займається із фізичними та ерготерапевтами. Для того ж, аби повністю відновити функцію лівої руки, потрібно не менш як пів року.

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