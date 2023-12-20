Во Львове врачи спасли женщину с 10-сантиметровой опухолью надпочечников

У 40-летней жительницы Львовщины во время планового обследования обнаружили 10-сантиметровую опухоль надпочечников. Опасное новообразование, по словам медиков, в любой момент могло привести к смерти пациентки. Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова, пишет УНН.

Всю сознательную жизнь женщина изо всех сил противостоит хроническому недугу. Спасения искала и за рубежом, где прошла экспериментальное лечение, которое, по ее словам, помогло. Чтобы контролировать свое состояние, женщина постоянно проходит осмотры, в том числе и МРТ-обследование. Во время плановой томографии у нее и обнаружили опухоль, - рассказали врачи.

Детали

На момент обследования пациентки феохромоцитома выросла уже до 10 см и несла прямую угрозу жизни. Во-первых, опухоль давила на соседние органы и структуры и могла разорваться. Во-вторых, в надпочечниках вырабатываются крайне важные гормоны, которые регулирующие уровень артериального давления. В любой момент у женщины мог произойти гипертонический криз и привести к внезапной смерти.

Учитывая размеры опухоли консервативное лечение женщине уже не помогло бы. Единственный выход - операция. В ходе вмешательства наши хирурги выполнили левостороннюю адреналэктомию - это удаление опухоли вместе с надпочечником.

Операция длилась 2 часа и прошла успешно. На четвертый день после вмешательства пациентка уже уехала домой. После того, как она избавилась от опухоли. того как женщина избавилась от опухоли, она стремится снова сконцентрироваться на дальнейшем лечении своего хронического недуга - рассеянного склероза.

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