Небольшие дожди со снегом: синоптики дали прогноз на второе февраля

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Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 78473 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 127973 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 168847 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 152257 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 143706 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 131365 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 120843 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 114037 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123891 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133809 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Небольшие дожди со снегом: синоптики дали прогноз на второе февраля

Небольшие дожди со снегом: синоптики дали прогноз на второе февраля

Киев  •  УНН

 • 10691 просмотра

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В Украине 2 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. На западе и юго-западе прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха от 0 до +8 градусов.

В воскресенье, 2 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой мокрый снег и дождь. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.

Детали

Облачно с прояснениями. Днем в западных и юго-западных областях небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла, на юге 3-8° тепла; в Карпатах днем около 0°.

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Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 0-5° тепла; в Киеве днем 2-4° тепла.

День отказа от ненужных отношений, День осведомленности о ревматоидном артрите. Что еще можно отметить второго февраля02.02.25, 06:25 • 12223 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
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