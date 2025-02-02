Небольшие дожди со снегом: синоптики дали прогноз на второе февраля
Киев • УНН
В Украине 2 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. На западе и юго-западе прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, температура воздуха от 0 до +8 градусов.
В воскресенье, 2 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой мокрый снег и дождь. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.
Детали
Облачно с прояснениями. Днем в западных и юго-западных областях небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла, на юге 3-8° тепла; в Карпатах днем около 0°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 0-5° тепла; в Киеве днем 2-4° тепла.
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