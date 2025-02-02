Невеликі дощі зі снігом: синоптики дали прогноз на друге лютого

У неділю, 2 лютого, синоптики передбачають хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.

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Хмарно з проясненнями. Вдень у західних та південно-західних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, на півдні 3-8° тепла; в Карпатах вдень близько 0°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 2-4° тепла.

День відмови від непотрібних стосунків, День поінформованості про ревматоїдний артрит. Що ще можна відзначити другого лютого