Невеликі дощі зі снігом: синоптики дали прогноз на друге лютого
Київ • УНН
В Україні 2 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. На заході та південному заході прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ, температура повітря від 0 до +8 градусів.
У неділю, 2 лютого, синоптики передбачають хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.
Деталі
Хмарно з проясненнями. Вдень у західних та південно-західних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без істотних опадів.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, на півдні 3-8° тепла; в Карпатах вдень близько 0°.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 0-5° тепла; у Києві вдень 2-4° тепла.
День відмови від непотрібних стосунків, День поінформованості про ревматоїдний артрит. Що ще можна відзначити другого лютого02.02.25, 06:25 • 31712 переглядiв