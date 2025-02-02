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День відмови від непотрібних стосунків, День поінформованості про ревматоїдний артрит. Що ще можна відзначити другого лютого

Київ • УНН

 • 31712 перегляди

2 лютого відзначають День відмови від непотрібних стосунків, День поінформованості про ревматоїдний артрит та День самооновлення. Також сьогодні православні християни святкують Стрітення Господнє.

Сьогодні, 4 лютого, усі, хто відчувають дискомфорт в особистому житті, можуть зробити рішучий крок та долучитися до Дня відмови від непотрібних стосунків, пише УНН.

День відмови від непотрібних стосунків (Dump Your Significant Jerk Day) відзначається у першу неділю лютого, тобто сьогодні, 2 лютого. Назва свята буквально перекладається як День "Кинь свого значущого придурка" й, буквально, означає день відновлення самоповаги.

День відмови від непотрібних стосунків – це не лише про розрив з людиною, яку, як вам здавалося, ви кохали, а й про початок нового етапу в житті, де самоповага та щастя є пріоритетними. Це день, щоб нагадати собі, що бути самотнім набагато краще, ніж бути з кимось, хто применшує нашу цінність.  

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Також 2 лютого День поінформованості про ревматоїдний артрит. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про ревматоїдний артрит – хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає суглоби та може впливати на інші органи. Ревматоїдний артрит – це аутоімунне захворювання, при якому імунна система атакує власні тканини, викликаючи запалення, біль і пошкодження суглобів.

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Ще одним святом, яке відзначають сьогодні є День самооновлення, коли варто вийти із зони комфорту, спробувати щось нове та долучитися до діяльності, яка сприяє зростанню та зрілості. Його ідея – нагадати людям про важливість перезавантаження, роботи над собою та відмови від усього зайвого, що заважає особистісному розвитку.

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За церковним календарем сьогодні відзначається Стрітення Господнє. За переказом, в Юдеї існував звичай, коли новонароджених дітей приносили на посвяту до храму: хлопчиків на 40-й день, а дівчаток – на 80-й день після народження. Так само на посвяту принесли батьки Ісуса Христа.

Саме там його зустрів праведник Симеон, якому Бог обіцяв показати Спасителя перед смертю. Старець вихваляв новонароджене дитя як Сина Божого. Ці слова підтвердила пророчиця Анна, промовляючи, що очі її бачили Месію.

Окрім того, відбувається Стрітення - зима зустрічається з літом. У цей день співаються язичницькі пісні-замовляння на тепло та добре літо, відбуваються гадання: "Доленько, доле, дай мені збіжжя, теплу одежу ще й силу ведмежу". Період від Стрітення (зустрічі зими з літом) до Благовіщення вважався біологічною межею зимоборства.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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