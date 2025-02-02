День отказа от ненужных отношений, День осведомленности о ревматоидном артрите. Что еще можно отметить второго февраля

Сегодня, 4 февраля, все, кто испытывают дискомфорт в личной жизни, могут сделать решительный шаг и присоединиться ко Дню отказа от ненужных отношений, пишет УНН.

День отказа от ненужных отношений (Dump Your Significant Jerk Day) отмечается в первое воскресенье февраля, то есть сегодня, 2 февраля. Название праздника буквально переводится как День «Брось своего значимого придурка» и, буквально, означает день восстановления самоуважения.

День отказа от ненужных отношений - это не только о разрыве с человеком, которого, как вам казалось, вы любили, но и о начале нового этапа в жизни, где самоуважение и счастье являются приоритетными. Это день, чтобы напомнить себе, что быть одиноким гораздо лучше, чем быть с кем-то, кто умаляет нашу ценность.

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Также 2 февраля День осведомленности о ревматоидном артрите. Этот день посвящен повышению осведомленности о ревматоидном артрите - хроническом аутоиммунном заболевании, которое поражает суставы и может влиять на другие органы. Ревматоидный артрит - это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани, вызывая воспаление, боль и повреждение суставов.

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Еще одним праздником, который отмечают сегодня является День самообновления, когда стоит выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое и приобщиться к деятельности, которая способствует росту и зрелости. Его идея - напомнить людям о важности перезагрузки, работы над собой и отказа от всего лишнего, что мешает личностному развитию.

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По церковному календарю сегодня отмечается Сретение Господне. По преданию, в Иудее существовал обычай, когда новорожденных детей приносили на посвящение в храм: мальчиков на 40-й день, а девочек - на 80-й день после рождения. Так же на посвящение принесли родители Иисуса Христа.

Именно там его встретил праведник Симеон, которому Бог обещал показать Спасителя перед смертью. Старец восхвалял новорожденное дитя как Сына Божьего. Эти слова подтвердила пророчица Анна, говоря, что глаза ее видели Мессию.

Кроме того, происходит Сретение - зима встречается с летом. В этот день поются языческие песни-заговоры на тепло и хорошее лето, происходят гадания: «Доленька, судьба, дай мне хлеб, теплую одежду еще и силу медвежью». Период от Сретения (встречи зимы с летом) до Благовещения считался биологической границей зимоборства.

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