День отказа от ненужных отношений, День осведомленности о ревматоидном артрите. Что еще можно отметить второго февраля

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Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 61118 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 125116 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 165318 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 149773 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 142235 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 130777 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 120413 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 113944 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123838 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133776 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День отказа от ненужных отношений, День осведомленности о ревматоидном артрите. Что еще можно отметить второго февраля

День отказа от ненужных отношений, День осведомленности о ревматоидном артрите. Что еще можно отметить второго февраля

Киев  •  УНН

 • 5198 просмотра

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2 февраля отмечают День отказа от ненужных отношений, День осведомленности о ревматоидном артрите и День самообновления. Также сегодня православные христиане празднуют Сретение Господне.

Сегодня, 4 февраля, все, кто испытывают дискомфорт в личной жизни, могут сделать решительный шаг и присоединиться ко Дню отказа от ненужных отношений, пишет УНН.

День отказа от ненужных отношений (Dump Your Significant Jerk Day) отмечается в первое воскресенье февраля, то есть сегодня, 2 февраля. Название праздника буквально переводится как День «Брось своего значимого придурка» и, буквально, означает день восстановления самоуважения.

День отказа от ненужных отношений - это не только о разрыве с человеком, которого, как вам казалось, вы любили, но и о начале нового этапа в жизни, где самоуважение и счастье являются приоритетными. Это день, чтобы напомнить себе, что быть одиноким гораздо лучше, чем быть с кем-то, кто умаляет нашу ценность.  

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ08.01.25, 11:12 • 92181 просмотр

Также 2 февраля День осведомленности о ревматоидном артрите. Этот день посвящен повышению осведомленности о ревматоидном артрите - хроническом аутоиммунном заболевании, которое поражает суставы и может влиять на другие органы. Ревматоидный артрит - это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани, вызывая воспаление, боль и повреждение суставов.

Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог28.01.25, 12:33 • 106546 просмотров

Еще одним праздником, который отмечают сегодня является День самообновления, когда стоит выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое и приобщиться к деятельности, которая способствует росту и зрелости. Его идея - напомнить людям о важности перезагрузки, работы над собой и отказа от всего лишнего, что мешает личностному развитию.

Нехватка времени и стресс: почему украинцы откладывают книги - опрос12.12.24, 15:50 • 14043 просмотра

По церковному календарю сегодня отмечается Сретение Господне. По преданию, в Иудее существовал обычай, когда новорожденных детей приносили на посвящение в храм: мальчиков на 40-й день, а девочек - на 80-й день после рождения. Так же на посвящение принесли родители Иисуса Христа.

Именно там его встретил праведник Симеон, которому Бог обещал показать Спасителя перед смертью. Старец восхвалял новорожденное дитя как Сына Божьего. Эти слова подтвердила пророчица Анна, говоря, что глаза ее видели Мессию.

Кроме того, происходит Сретение - зима встречается с летом. В этот день поются языческие песни-заговоры на тепло и хорошее лето, происходят гадания: «Доленька, судьба, дай мне хлеб, теплую одежду еще и силу медвежью». Период от Сретения (встречи зимы с летом) до Благовещения считался биологической границей зимоборства.

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть31.01.25, 20:24 • 165246 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
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