Нехватка времени и стресс: почему украинцы откладывают книги - опрос

ukenru
Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
13:00 • 23536 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
09:59 • 74149 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 148274 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 136080 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 164104 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 126655 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 112780 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 109451 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 169430 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125760 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вражеский удар по Запорожью: количество погибших возросло до десяти

Вражеский удар по Запорожью: количество погибших возросло до десяти

 • 105126 просмотра
Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины

Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины

 • 106241 просмотра
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

 • 101146 просмотра
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

 • 87333 просмотра
Селене Гомес сделали предложение - Vogue

Селене Гомес сделали предложение - Vogue

09:39 • 50734 просмотра
публикации
Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

13:28 • 15570 просмотра
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 148274 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 164104 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 169430 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 194516 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

10:23 • 29337 просмотра
Селене Гомес сделали предложение - Vogue

Селене Гомес сделали предложение - Vogue

09:39 • 50734 просмотра
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

 • 87333 просмотра
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

 • 101146 просмотра
Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

 • 70034 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Нехватка времени и стресс: почему украинцы откладывают книги - опрос

Нехватка времени и стресс: почему украинцы откладывают книги - опрос

Киев  •  УНН

 • 1308 просмотра

Read in English

43% украинцев читают для саморазвития, а 45% не читают из-за нехватки времени. Исследование показало низкую осведомленность о программе еКнига - 65% респондентов услышали о ней впервые.

Украинцы чаще всего выбирают чтение книг для саморазвития, отдыха или поиска новых знаний. Несмотря на это, нехватка времени остается основной причиной, по которой многие люди не читают. Об этом говорится в отчете Info Sapiens по заказу украинского Института книги, передает УНН.

Почему украинцы читают?

Основными причинами для чтения книг в 2024 году стали:

- самосовершенствование/саморазвитие - 43% (в 2023 году этот показатель составлял 41%);

- любовь к чтению - 38% (в 2023 году - 42%);

- отдых и отвлечение - 31% (в 2023 году - 28%);

- желание узнать что-то новое – 23% (в 2023 году-22%);

- атмосфера чтения - 15% (в 2023 году - 13%);

- чтение по рекомендациям - 13% (показатель остался неизменным с 2023 года);

- привычный способ проводить свободное время - 12% (в 2023 году - 11%);

- доступность досуга - 11% (в 2023 году - 13%).

Отдельно выделяется влияние экранизаций на читательские предпочтения. В 2024 году 10% респондентов указали, что заинтересовались книгой после просмотра кинофильма по ее мотивам, тогда как в 2023 году таких было только 6%. Чаще всего это молодежь в возрасте от 16 до 29 лет и женщины.

В то же время доля тех, кто читает, чтобы узнать о жизненном опыте других, снизилась с 10% в 2023 году до 8% в 2024-м.

Сколько книг читают украинцы?

Самой популярной читательской категорией остается сегмент людей, которые читают от 1 до 4 книг в год.

Почему украинцы не читают?

Среди причин, по которым некоторые украинцы не читают книг:

- нехватка времени - 45%;

- физические сложности (зрение, здоровье) – 27%;

- отсутствие потребности или желания читать - 24%.

Интересно, что старшие респонденты (40+) чаще упоминают физические трудности, а жители Юга и Востока страны отмечают стресс из-за войны, который мешает сосредоточиться.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом выросло количество людей, которые находят время для чтения, и уменьшилась доля тех, кто указывает на физические сложности. Также заметно уменьшилось количество тех, кто считает, что отсутствуют хорошие книги - их доля сократилась до 3%.

Что знают украинцы о программе еКнига?

Опрос показал низкий уровень осведомленности о государственной программе еКнига:

- 65% респондентов услышали о ней впервые;

- 27% слышали, но не уверены, что знают детали;

- 7% хорошо знакомы с программой;

- 1% затруднились с ответом.

Исследование демонстрирует рост интереса к чтению среди украинцев, особенно среди молодежи, а также новые тенденции в формировании читательских предпочтений.

Добавим

Интервью для взрослых (16+) проводились по телефону. Исследование охватило всю территорию Украины, за исключением неподконтрольных территорий.

Напомним

С 16 декабря в Украине запускают программу "еКнига" для 18-летних граждан. Через "Дію" можно будет получить 908 грн на приобретение книг на украинском языке в бумажном, электронном или аудиоформате. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоКультура
ukrainaУкраина