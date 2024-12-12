Нехватка времени и стресс: почему украинцы откладывают книги - опрос
Киев • УНН
43% украинцев читают для саморазвития, а 45% не читают из-за нехватки времени. Исследование показало низкую осведомленность о программе еКнига - 65% респондентов услышали о ней впервые.
Украинцы чаще всего выбирают чтение книг для саморазвития, отдыха или поиска новых знаний. Несмотря на это, нехватка времени остается основной причиной, по которой многие люди не читают. Об этом говорится в отчете Info Sapiens по заказу украинского Института книги, передает УНН.
Почему украинцы читают?
Основными причинами для чтения книг в 2024 году стали:
- самосовершенствование/саморазвитие - 43% (в 2023 году этот показатель составлял 41%);
- любовь к чтению - 38% (в 2023 году - 42%);
- отдых и отвлечение - 31% (в 2023 году - 28%);
- желание узнать что-то новое – 23% (в 2023 году-22%);
- атмосфера чтения - 15% (в 2023 году - 13%);
- чтение по рекомендациям - 13% (показатель остался неизменным с 2023 года);
- привычный способ проводить свободное время - 12% (в 2023 году - 11%);
- доступность досуга - 11% (в 2023 году - 13%).
Отдельно выделяется влияние экранизаций на читательские предпочтения. В 2024 году 10% респондентов указали, что заинтересовались книгой после просмотра кинофильма по ее мотивам, тогда как в 2023 году таких было только 6%. Чаще всего это молодежь в возрасте от 16 до 29 лет и женщины.
В то же время доля тех, кто читает, чтобы узнать о жизненном опыте других, снизилась с 10% в 2023 году до 8% в 2024-м.
Сколько книг читают украинцы?
Самой популярной читательской категорией остается сегмент людей, которые читают от 1 до 4 книг в год.
Почему украинцы не читают?
Среди причин, по которым некоторые украинцы не читают книг:
- нехватка времени - 45%;
- физические сложности (зрение, здоровье) – 27%;
- отсутствие потребности или желания читать - 24%.
Интересно, что старшие респонденты (40+) чаще упоминают физические трудности, а жители Юга и Востока страны отмечают стресс из-за войны, который мешает сосредоточиться.
В 2024 году по сравнению с 2023 годом выросло количество людей, которые находят время для чтения, и уменьшилась доля тех, кто указывает на физические сложности. Также заметно уменьшилось количество тех, кто считает, что отсутствуют хорошие книги - их доля сократилась до 3%.
Что знают украинцы о программе еКнига?
Опрос показал низкий уровень осведомленности о государственной программе еКнига:
- 65% респондентов услышали о ней впервые;
- 27% слышали, но не уверены, что знают детали;
- 7% хорошо знакомы с программой;
- 1% затруднились с ответом.
Исследование демонстрирует рост интереса к чтению среди украинцев, особенно среди молодежи, а также новые тенденции в формировании читательских предпочтений.
Добавим
Интервью для взрослых (16+) проводились по телефону. Исследование охватило всю территорию Украины, за исключением неподконтрольных территорий.
Напомним
С 16 декабря в Украине запускают программу "еКнига" для 18-летних граждан. Через "Дію" можно будет получить 908 грн на приобретение книг на украинском языке в бумажном, электронном или аудиоформате.