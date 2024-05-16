Небольшие дожди на юго-востоке и до 20° тепла: прогноз на сегодня

В Украине сегодня пройдут небольшие кратковременные дожди на юго-востоке, на остальной территории будет сухо, температура ночью от заморозков до 9° тепла, днем 13-20° тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 16 мая в юго-восточной части небольшие кратковременные дожди, на остальной территории страны без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в большинстве западных, северных и Винницкой областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 13-18° тепла, на Закарпатье до 20°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°), днем 13-18° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 15-17°.