Невеликі дощі на південному сході та до 20° тепла: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
16 травня в Україні пройдуть невеликі короткочасні дощі на південному сході, на решті території буде сухо, температура вночі 1-9° тепла, вдень 13-20° тепла.
В Україні сьогодні пройдуть невеликі короткочасні дощі на південному сході, на решті території буде сухо, температура вночі від заморозків до 9° тепла, удень 13-20° тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 16 травня в південно-східній частині невеликі короткочасні дощі, на решті території країни без опадів. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, у більшості західних, північних та Вінницькій областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 13-18° тепла, на Закарпатті до 20°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 13-18° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.