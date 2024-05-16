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Невеликі дощі на південному сході та до 20° тепла: прогноз на сьогодні

Невеликі дощі на південному сході та до 20° тепла: прогноз на сьогодні

Київ • УНН

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16 травня в Україні пройдуть невеликі короткочасні дощі на південному сході, на решті території буде сухо, температура вночі 1-9° тепла, вдень 13-20° тепла.

В Україні сьогодні пройдуть невеликі короткочасні дощі на південному сході, на решті території буде сухо, температура вночі від заморозків до 9° тепла, удень 13-20° тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 16 травня в південно-східній частині невеликі короткочасні дощі, на решті території країни без опадів. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у більшості західних, північних та Вінницькій областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 13-18° тепла, на Закарпатті до 20°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 13-18° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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