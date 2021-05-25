Небо на замке: в Белавиа анонсировали увольнение персонала из-за запрета полетов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Белорусскую авиакомпанию "Белавиа" "по не зависящим от компании обстоятельствам" ждут "сокращение расходов", "объявление простоя" и "оптимизация численности персонала". Об этом Еврорадио сообщили в Белавиа, передает УНН.
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"Белавиа" теперь вынуждена отменять десятки рейсов в пик сезона. Ситуацию осложняет то, что перевозчик совсем недавно начал восстанавливаться после массовых отмен рейсов из-за пандемии в 2020 году. Хотелось бы отметить, что в разгар эпидемии COVID-19 сокращений персонала не проводилось. Вместе с тем, снижение затрат было достигнуто за счет снижения надбавок и сокращения графиков работ.
В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение расходов, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала — это неприятные, хотя и закономерные шаги. В то же время мы хотим обратить внимание, что в данной ситуации решения по персоналу могут быть приняты только по рекомендации руководителей подразделений и только с учетом текущего объема работы. Массовые сокращения не рассматриваются", - сообщили в авиакомпании.
Добавим
За несколько часов до этого в Telegram-канале Антона Мотолько (признан в Беларуси экстремистским) была опубликована копия приказа гендиректора "Белавиа" о сокращении штата "в условиях резкого сокращения выполняемых работ". Там писали, что в авиакомпании сейчас работает около 2000 человек и что персонал могут сократить на 50%.
Ранее
Украина приостанавливает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.
Контекст
23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.
МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.
Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.