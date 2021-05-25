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Небо на замку: у Белавіа анонсували звільнення персоналу через заборону польотів

Київ • УНН

 • 44233 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Білоруську авіакомпанію "Белавіа" "з не залежних від компанії обставин" чекають "скорочення витрат", "оголошення простою" і "оптимізація чисельності персоналу". Про це Єврорадіо повідомили у Белавіа, передає УНН.

Небо на замку: у Белавіа анонсували звільнення персоналу через заборону польотів

Цитата

"Белавіа" тепер змушена скасовувати десятки рейсів в пік сезону. Ситуацію ускладнює те, що перевізник зовсім недавно почав відновлюватися після масових скасувань рейсів через пандемію в 2020 році. Хотілося б відзначити, що в розпал епідемії COVID-19 скорочень персоналу не проводилося. Разом з тим, зниження витрат було досягнуто за рахунок зниження надбавок і скорочення графіків робіт.

У сформованих сьогодні обставинах скорочення витрат, а також оголошення простою або оптимізація чисельності персоналу - це неприємні, хоча і закономірні кроки. У той же час ми хочемо звернути увагу, що в даній ситуації рішення по персоналу можуть бути прийняті тільки за рекомендацією керівників підрозділів і тільки з урахуванням поточного обсягу роботи. Масові скорочення не розглядаються", - повідомили в авіакомпанії.

Додамо

За кілька годин до цього в Telegram-каналі Антона Мотолька, визнаний в Білорусі екстремістським, була опублікована копія наказу гендиректора "Белавіа" про скорочення штату "в умовах різкого скорочення виконуваних робіт". Там писали, що в авіакомпанії зараз працює близько 2000 осіб і що персонал можуть скоротити на 50%.

Раніше

Україна призупиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. 

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

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