Опасные игры на воде: в Винницкой области утонул ребенок

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Как указано, вчера, 31 мая, в селе Кошаринцы трое детей (2014, 2011 и 2012 годов рождения) переходили реку Южный Буг. Во время отдыха течение начало сносить детей дальше от берега. Мальчики начали кричать, им на помощь бросились двое несовершеннолетних, 2009 года рождения.

Детям удалось вытащить из реки и спасти 8-летнего мальчика. Второй мальчик, 11-летний, смог самостоятельно выбраться из потока. К сожалению, третий мальчик, также 11 лет, исчез под водой.

Сегодня, 1 июня, в 06:00 спасатели нашли тело ребенка на расстоянии 20 метров от берега, на глубине 1,7 метра.