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19:26 • 38678 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100841 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105342 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105737 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100631 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91572 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109530 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131154 просмотра

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Опасные игры на воде: в Винницкой области утонул ребенок

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Трое детей из села Кошаринцы в Винницкой области решили перейти реку Южный Буг, глубина которой достигает 2 метров. Во время плавания дети не справились с течением и начали тонуть, сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН

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Как указано, вчера, 31 мая, в селе Кошаринцы трое детей (2014, 2011 и 2012 годов рождения) переходили реку Южный Буг. Во время отдыха течение начало сносить детей дальше от берега. Мальчики начали кричать, им на помощь бросились двое несовершеннолетних, 2009 года рождения.

Детям удалось вытащить из реки и спасти 8-летнего мальчика. Второй мальчик, 11-летний, смог самостоятельно выбраться из потока. К сожалению, третий мальчик, также 11 лет, исчез под водой.

Сегодня, 1 июня, в 06:00 спасатели нашли тело ребенка на расстоянии 20 метров от берега, на глубине 1,7 метра.

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