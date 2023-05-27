На Харківщині знайшли маленьку дівчинку, пошуки якої тривали протягом трьох діб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Харківській області знайшли 2-річну Віолету Мужечук, пошуки якої тривали протягом трьої діб. Про це ідеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ, пише УНН.
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"Нарешті сьогодні дівчинку знайшли в лісі. Вона жива, але дуже стомлена, спрагла і голодна. Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася. Зараз знайдене маля оглядають лікарі", - йдеться у повідомленні.
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У МВС зазначили, що пошуки тривали три дні. Більше тисячі людей, серед яких поліціянти, рятувальники, волонтери, місцеві мешканці, шукали дитину в селі, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що поліція в Харківській області розшукує Віолетту Мужечук, 2020 року народження